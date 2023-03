Cachorro que atacou menina em Hallandale Beach (FL) teria atacado outra criança

O cachorro que feriu gravemente uma menina de 5 anos em Hallandale Beach (FL) há um mês teria atacado outra criança em julho do ano passado.



"Sou a mãe da menina de 5 anos que foi atacada por um pit bull. O mesmo cachorro que atacou minha filha atacou um menino de 7 anos em julho passado”, disse Amanda Chalfant, ao se dirigir aos comissários do condado de Broward durante reunião na terça-feira, 14, questionando por que o animal ainda estava nas ruas.



Faz um mês que sua filha foi atacada por um cachorro em um playground público em Hallandale Beach. Ela foi mordida no rosto, foi hospitalizada e precisou de mais de 50 pontos para fechar os machucados.



Em busca de respostas e responsabilidade, Chalfant acusou a falta de ação das autoridades e o departamento de controle de animais do Condado de Broward, que, somente após o ocorrido, recolheu o animal.



“O ataque à minha filha não precisava acontecer, não deveria ter acontecido, se o controle de animais estivesse fazendo seu trabalho”, disse Chalfant.



A comissária da cidade de Hallandale Beach, Michele Lazarow, apontou para um relatório de mordida do condado de julho que ela diz estar conectado ao mesmo cachorro que mordeu a filha de Chalfant em fevereiro.



“Poucos meses depois de ser adotado, enquanto era vizinho, o cachorro mordeu Ritchie, de 7 anos, a apenas alguns centímetros de seu olho”, disse Lazarow.



O Local 10 News entrou em contato com o departamento de cuidados com animais do condado para perguntar se o mesmo cachorro mordeu outra criança no verão passado, por que foi colocado para adoção uma segunda vez? O departamento não respondeu.



Os comissários do condado não discutiram as alegações.



A dona do animal na época do ataque à menina foi multada. Não ficou claro se vai responder por alguma acusação criminal.



Fonte: Local 10.

Leia mais sobre o caso em