Jacaré com "monstruosos dentes" é visto vagando pelo sudoeste da Flórida

Um jacaré (American alligator) com "monstruosos dentes" foi visto vagando pelo sudoeste da Flórida, e especialistas suspeitam que ele sofreu uma grave lesão na mandíbula.



Com dentes protuberantes, o jacaré apareceu no dia 13 de março próximo a uma câmera montada para monitorar panteras no Condado de Collier, de acordo com o Florida Fish and Wildlife Research Institute.



O animal tem cerca de 3 metros de comprimento e pode pesar até 100 quilos, diz o instituto. No entanto, são os dentes que se destacam... ou melhor, sobressaem, que chamaram a atenção dos agentes.



“Este jacaré parece ter uma deformidade na mandíbula, fazendo com que alguns de seus dentes inferiores se projetem além da mandíbula superior. Isto é provavelmente devido a uma lesão. Lesões na mandíbula não são incomuns em jacarés e crocodilos. Contanto que a lesão não impeça o animal de obter comida suficiente, eles geralmente podem sobreviver e (se recuperar) deles, mesmo que uma deformidade permaneça após a cura”, disse Carly Jones, agente do Fish and Wildlife Research Institute, ao McClatchy News.



Os jacarés americanos (American alligator) têm “um focinho largo e arredondado, sem dentes inferiores visíveis quando a mandíbula está fechada”, de acordo com a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. "Seus dentes são continuamente substituídos à medida que envelhecem, possivelmente “até 50 vezes”, disse Jones. "O jacaré ferido tem dentes normais, mas parecem maiores devido à deformidade da mandíbula", completou.



Não se sabe como o jacaré foi ferido, mas é comum que os machos se mordam em batalhas por território e fêmeas, resultando em membros e rabos arrancados.



“Em um jacaré normal, os dentes inferiores se encaixam dentro da mandíbula superior, atrás dos dentes superiores e, portanto, não são visíveis quando a mandíbula está fechada”, disse Jones. “Nos crocodilos, os dentes inferiores e superiores se encaixam quando a mandíbula está fechada, de modo que os dentes inferiores permanecem visíveis, especialmente o quarto dente proeminente na mandíbula inferior. A deformidade da mandíbula desse jacaré o torna uma exceção incomum a essa regra”.



O jacaré foi localizado em uma área onde os pesquisadores do FWC Panther Project “estão monitorando e avaliando panteras para leucomielopatia felina (FLM), um distúrbio neurológico que afeta panteras e linces”, disseram autoridades. O Condado de Collier fica a cerca de 220 milhas a sudeste de Tampa.



