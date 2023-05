Outro aluno é pego com arma carregada dentro de mochila em escola da FL

Uma arma carregada foi encontrada na quarta-feira, 3, na mochila de um aluno da primeira série em uma escola primária de Gainesville, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Alachua. É mais um caso que se soma a pelo menos outros dois esse ano em escola da Flórida.



Segundo a polícia, por volta de 1pm os administradores da Meadowbrook Elementary School contataram um oficial de recursos da escola depois que uma professora da primeira série encontrou a arma na mochila de um de seus alunos.



Uma investigação descobriu que a criança levou a mochila para a escola sem que ela a mãe soubessem que a arma estava dentro, disseram os policiais.



A professora disse que o aluno que estava de posse da mochila com a arma de fogo não trazia nenhum tipo de mochila para a escola há meses. Mas ela explicou que havia feito um pedido aos pais para que o aluno trouxesse uma mochila ou algum outro tipo de bolsa para a escola para que pudesse enviar alguns itens para casa com o aluno.



Segundo a mãe, a mochila é velha e foi pega no porta-malas do veículo para atender ao pedido da professora de levar alguma extra, mas ela não sabia que a arma estava dentro da mochila.



Foi apurado pela polícia que a arma é da mãe do aluno, mas que normalmente fica guardada no porta-luvas do veículo ou embaixo do banco do motorista quando ocupado. No dia anterior, a mãe havia emprestado o veículo a um familiar que disse aos investigadores que estava desconfortável com a arma de fogo dentro do veículo, então a colocou dentro de um bolso na mochila, que estava no porta-malas do veículo.



O familiar também disse que não contou para a mãe do aluno por não acreditar que a mochila velha e esfarrapada fosse da criança, pois sabe que ela tem mochilas mais novas e bonitas em casa.



Com base em todas as informações, bem como em consulta ao Ministério Público Estadual, o xerife informou que não haverá denúncia criminal.

O Departamento de Crianças e Serviços Familiares foi informado sobre o incidente e planeja acompanhar.

“Embora esta situação pareça ser um acidente terrível, queremos mostrar à nossa comunidade a necessidade desesperada de posse segura e responsável de armas, já que este incidente poderia ter tido um resultado muito pior”, escreveu o escritório do xerife. “O xerife [Clovis] Watson quer agradecer ao professor observador e aos administradores da escola que identificaram uma situação séria e imediatamente notificaram a aplicação da lei para garantir a segurança de todos na escola”.



Fonte: News4Jax.

Leia também