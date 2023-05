Líderes hispânicos pedem ao governador que não assine projeto de lei de imigração

Líderes da comunidade hispânica de Palm Beach pediram nesta segunda-feira, 8, ao governador Ron DeSantis que não sancione a polêmica medida de imigração aprovada pelos legisladores na semana passada e encaminhada para sanção.

O projeto de lei SB 1718 multaria as empresas que contratassem conscientemente migrantes indocumentados e também reforçaria os requisitos de verificação do cidadão para os empregadores garantirem mais uso do sistema E-Verify.

Durante uma coletiva de imprensa em West Palm Beach na segunda-feira, Mariana Blanco, diretora-executiva adjunta do Guatemalan-Maya Center, disse que o projeto de lei causará "desastres econômicos" e "danos irreparáveis à economia do estado da Flórida".



"O projeto de lei 1718 do Senado terá um efeito prejudicial na economia do estado da Flórida", disse Blanco. “Isso aumentará o crime, pois a confiança entre as autoridades policiais e a comunidade imigrante será prejudicada”.



Blanco, que se juntou a mais de uma dúzia de membros de igrejas locais, empresas e agências sem fins lucrativos, disse que o projeto de lei forçará as empresas locais a deixar o estado e impedirá que novos negócios venham para a Flórida.

O senador estadual Blaise Ingoglia, R-Spring Hill, patrocinou a legislação e a chamou de "mais forte e robusta" lei anti-imigração ilegal nos Estados Unidos. O legislador estava esperançoso de que isso pressionaria outros estados a promulgar uma legislação semelhante.



Líderes da Associação dos Trabalhadores Agrícolas da Flórida dizem que o projeto de lei pode resultar na perda de empregos de milhares de trabalhadores na indústria agrícola.

“Existem cerca de 500.000 trabalhadores rurais na Flórida, e suspeito que cerca de 300.000 deles não tenham documentos”, disse Neza Xiuhtecutli, coordenador geral e diretor executivo da organização.



