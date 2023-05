Ron DeSantis assina lei que reforça segurança de motociclistas na FL

O governador Ron DeSantis assinou na quarta-feira, 24, uma legislação para expandir as oportunidades de educação e segurança para motocicletas. O projeto de lei 838 do Senado aloca fundos para três organizações sem fins lucrativos para estabelecer um programa educacional e de segurança para motocicletas a fim de reduzir os acidentes com motocicletas na Flórida.



“A Flórida é o lar de mais de 650.000 motociclistas que podem rodar o ano todo”, disse o governador Ron DeSantis. “É importante continuar promovendo programas de segurança e educação para motocicletas que evitem acidentes e tornem nossas estradas mais seguras.”



O projeto de lei realoca a taxa de educação sobre segurança de motocicletas recebida pelo Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida (FHSMV, na sigla em inglês) para o Programa de Educação sobre Segurança de Motocicletas da Flórida para três corporações sem fins lucrativos da Flórida que administrarão programas educacionais e de segurança para motocicletas em todo o estado.



Os programas podem incluir panfletos, anúncios, anúncios de serviço público, mídia digital, mídia social, um site, participação em eventos populares de motocicleta e defesa. Para serem selecionados como administradores, os administradores do programa devem ser instituições de caridade registradas no Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor.







A Flórida tem a quarta maior taxa de mortalidade causadas por motocicletas em todo o país, analisa o WinkNews. Pelo menos 600 motociclistas morreram em 2020, o maior número de mortes relacionadas a motocicletas naquele ano.



Vários brasileiros perderam a vida em um acidente de moto na Flórida. Este ano, no dia 1º de fevereiro, um acidente de moto resultou na morte de Edward Magalhães, de 26 anos. O acidente aconteceu entre a Northeast 48th Street e a Northeast Third Avenue, em Deerfield Beach, sul da Flórida, por volta de 7 horas da manhã, segundo a polícia.



Erick Danilo Bruga Da Cruz, adolescente brasileiro de 17 anos, perdeu a vida em um acidente de moto no dia 12 de março em Pompano Beach. Segundo o BSO, Erick Danilo conduzia uma Honda 2012 e trafegava sentido norte pela North Federal Hwy passando pelo cruzamento da Northeast 10th Street quando atingiu o lado do passageiro de um Lexus, que fazia uma curva à esquerda.



Segundo levantamento da Forbes, há uma super-representação de mortes por acidentes de motocicleta em áreas de clima quente, com a Flórida abrigando três das 10 cidades mais perigosas dos EUA: Jacksonville, Miami e Tampa. A cidade mais perigosa para os motociclistas é Jacksonville, de acordo com a análise, mas não é a cidade com mais fatalidades. Esta categoria ficou para Toledo, Ohio.



A Forbes avaliou o nível de perigo de uma cidade comparando o número de acidentes fatais com motocicletas por 100.000 habitantes, bem como a variação percentual desse número nos últimos 10 anos.



A Flórida também é um estado de alto risco para motoristas de outros veículos, com o Sunshine State observando uma taxa mais alta de acidentes por vários motivos, incluindo leis de segurança rodoviária negligentes e um número substancial de turistas nas principais cidades que não estão familiarizados com as estradas da região.







Em 1º de julho de 2021, o governador Ron DeSantis sancionou a CS/SB 950 para oferecer maior proteção a ciclistas e pedestres em todo o estado.



A lei colocou em prática:



- Permitir que o motorista de um veículo vire à direita enquanto ultrapassa um ciclista somente se o ciclista estiver a pelo menos 20 pés do cruzamento - o ciclista geralmente deve estar longe o suficiente para que o motorista faça a curva sem colocá-lo em perigo.

- Adicionou perguntas de segurança sobre ciclistas ao banco de perguntas usadas para exames de carteira de motorista na Flórida.

- Permitiu que os ciclistas que andam em grupos de 10 ou menos prossigam como um grupo por um cruzamento depois de parar completamente - e exigir que os motoristas deixem um grupo passar antes de prosseguir.

-Tornou as zonas proibidas inaplicáveis aos motoristas que dirigem à esquerda do centro para evitar um ciclista, desde que os motoristas permitam pelo menos um metro de folga de ultrapassagem.