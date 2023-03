Adolescente brasileiro morre em acidente de moto em Pompano Beach (FL)

Os detetives da Unidade de Homicídios de Trânsito do Escritório do Xerife de Broward estão investigando um acidente que matou Erick Danilo Bruga Da Cruz, adolescente brasileiro de 17 anos, em Pompano Beach.



De acordo com os detetives, o acidente aconteceu na tarde de domingo, 12. Por volta das 18h32, o Broward Regional Communications recebeu uma ligação sobre um acidente de trânsito com feridos na 1000 North Federal Hwy em Pompano Beach.



Segundo o BSO, Erick Danilo conduzia uma Honda 2012 e trafegava sentido norte pela North Federal Hwy passando pelo cruzamento da Northeast 10th Street quando atingiu o lado do passageiro de um Lexus, que fazia uma curva à esquerda.



Com o impacto, o adolescente ficou em estado crítico e foi levado para o Broward Health North, onde foi declarado morto. Policiais do BSO e agentes do Pompano Beach Fire Rescue responderam ao chamado. A Unidade de Homicídios de Trânsito da BSO também respondeu para investigar as circunstâncias do acidente.



A motorista do veículo foi identificada como Rose Robbins, não sofreu ferimentos e permaneceu no local, colaborando com as investigações.



A investigação sobre o acidente está em andamento. Segundo o BSO, a suspeita é de excesso de velocidade por parte do motociclista. A investigação também revelou que a motocicleta foi roubada em Boca Raton.



Uma campanha no GofundMe foi criada para a família de Erick para o funeral. Em seu perfil no Instagram, ele seria da Paraíba.

A Flórida tem a quarta maior taxa de mortalidade causadas por motocicletas em todo o país, analisa o WinkNews. Pelo menos 600 motociclistas morreram em 2020, o maior número de mortes relacionadas a motocicletas naquele ano.

No dia 1º de fevereiro, um acidente de moto resultou na morte de um outro brasileiro, Edward Magalhães, de 26 anos. O acidente aconteceu entre a Northeast 48th Street e a Northeast Third Avenue, em Deerfield Beach, sul da Flórida, por volta de 7 horas da manhã, segundo a polícia.

