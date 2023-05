Proibições de livros na Flórida podem se espalhar sob nova regra, dizem críticos

Logo depois que o governador Ron DeSantis e sua equipe denunciaram vários livros encontrados em bibliotecas escolares como “chocantes, gráficos” e inadequados para crianças, as Escolas Públicas de Orange County retiraram dois desses volumes de suas bibliotecas do campus.

“Identificação do estado como não apropriada”, diz o site do distrito explicando as remoções de “Este livro é gay” e “Vamos falar sobre isso: o guia para adolescentes sobre sexo, relacionamentos e ser humano”.



Os líderes escolares nos condados de Collier, Marion e Volusia fizeram o mesmo para outro livro criticado pelo governador, com Volusia arrancando “Flamer” semanas após a coletiva de imprensa do governador em 8 de março - apesar de seu próprio comitê de revisão decidir que era um livro bem feito e votar para mantê-lo nas prateleiras.

Para os críticos das proibições de livros, que aumentaram acentuadamente na Flórida e em todo o país neste ano letivo, o poder das denúncias do estado de obrigar os distritos a retirar os livros de suas prateleiras – depois de, na opinião deles, rotulá-los falsamente como pornográficos – é preocupante. E eles temem que tais movimentos provavelmente aumentem no próximo ano letivo.



O Conselho Estadual de Educação aprovou na quarta-feira regras para um novo “relatório anual de objeções” da Flórida que visa catalogar todos os desafios de livros apresentados em todos os distritos escolares, listar quais livros foram removidos das bibliotecas escolares e compartilhá-los com todos os 67 distritos escolares. Os distritos devem fornecer informações ao estado até 30 de junho, e o estado publicará o relatório até 30 de agosto.

O relatório fornecerá “maior proteção contra materiais inapropriados nas mãos de nossos alunos”, disse Paul Burns, chanceler da divisão de escolas públicas do Departamento de Educação da Flórida, na reunião do conselho em Hialeah.



E, disse Burns, permitirá que os residentes vejam quais livros foram contestados e como os distritos responderam. “Ele continuará a fornecer transparência para o público”, acrescentou.

Stephana Ferrell, fundadora do Florida Freedom to Read Project, tem uma visão diferente. O grupo, formado para se opor à proibição de livros, não acha que as crianças precisam ser protegidas dos livros da biblioteca e teme que o novo relatório se torne um guia para mais e desnecessários desafios de livros, com os distritos se sentindo pressionados a remover os livros de suas prateleiras. se outros o fizessem.



A PEN America, uma organização literária que defende a liberdade de expressão, observou um aumento acentuado nas proibições de livros escolares no primeiro semestre do ano letivo de 2022-23, com a Flórida em segundo lugar atrás do Texas no número de proibições registradas. O grupo contabilizou 357 no Estado da Flórida em um relatório publicado em 30 de abril.



O “relatório anual de objeções” da Flórida foi exigido por uma lei de 2022 que visava fornecer mais escrutínio às bibliotecas escolares. Este ano, o Legislativo aprovou uma lei que torna os desafios de livros mais fáceis, pois diz que se os pais não puderem ler um livro em voz alta em uma reunião do conselho escolar, ele deve ser retirado e exige que qualquer acusação de conteúdo sexual signifique a remoção quase imediata.



Fonte: Sun Sentinel.

