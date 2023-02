"Não acredito que devamos proibir nenhum livro", diz presidente do Broward Teachers Union

O Partido Democrata de Broward lançou um esforço para que as pessoas comprem livros sobre temas como negros e LGBTQ - e os doem para pequenas bibliotecas de bairro em um esforço para fornecer aos alunos livros e informações que estão sendo removidos das escolas públicas.



É um esforço para fazer duas coisas: colocar os livros nas mãos dos alunos diante dos desafios crescentes sobre o que eles podem acessar em suas escolas e contrariar as políticas do governador Ron DeSantis envolvendo assuntos negros e LGBTQ.



Restrições ao ensino de questões raciais nas escolas públicas e proibição de instrução em sala de aula sobre orientação sexual e identidade de gênero desde o jardim de infância até a terceira série estão entre as mudanças defendidas pelo governador Ron DeSantis no ano passado com a lei “Direitos dos Pais na Educação”- que os críticos a apelidaram como a lei "não diga gay", pelas restrições justificadas como evitando a doutrinação de alunos.



O esforço começou em 3 de fevereiro. Na primeira semana, 450 livros da lista de desejos da Amazon chegaram; 550 foram encomendados.



“A resposta foi impressionante e animadora”, disse Chris Byrnes, diretor de divulgação e organização do Partido Democrata de Broward. “Você nunca sabe que tipo de resposta vai receber de algo que começa nas redes sociais, mas acaba explodindo.”

Nos próximos dias, os livros começarão a ser colocados nas caixas da Little Free Library em todo o condado. São as caixinhas, geralmente feitas de madeira e às vezes decoradas de forma criativa, nas quais as pessoas podem levar um livro ou dar para compartilhar.



Anna Fusco, presidente do Broward Teachers Union, disse que não há nenhuma sexualização de crianças acontecendo nas escolas. “Não acredito que devamos proibir nenhum livro.”



“Lembre-se que essas deveriam ser as pessoas que acreditam em liberdade e autonomia. E se você não tem a liberdade de pegar um livro, lê-lo e decifrá-lo, isso só me diz que estamos indo na direção errada”, disse ela. “Eu entendo o que ele está fazendo. Ele está tentando jogar para sua base e 'possuir as bibliotecas'", afirmou Grace Carrington, comissária democrata do estado de Broward, refletindo que o que está acontecendo na Flórida é alimentado pela tentativa de DeSantis de acelerar o eleitorado primário republicano nacional para uma possível disputa pela indicação presidencial de seu partido em 2024.







Irritado com DeSantis e aumentando as restrições aos livros nas escolas, Robyn Raymond de Weston comprou e doou dois livros.

“Os livros são próximos e queridos do meu coração... uma maneira de aprender sobre o mundo e aprender sobre outras comunidades e criar empatia e compaixão.” Ela disse que os livros ajudaram a incutir essas qualidades em seus dois filhos, agora adultos.

“Tenho uma forte opinião sobre a proibição de livros”, disse Raymond. “É apenas o primeiro passo. A proibição de livros leva à queima de livros.”

Raymond soube da campanha do livro nas redes sociais. Após a compra, “contei a uma amiga minha e ela comprou alguns livros, enviou a uma amiga dela e comprou alguns livros”.





A gênese da ideia foi uma reportagem do final de janeiro sobre o último pedido da organização Moms for Liberty pedindo ao Broward School Board para remover uma lista de livros das escolas do condado, disse Byrnes.

O Partido Democrata de Broward respondeu com uma lista de desejos da Amazon com uma seleção de livros, principalmente sobre questões e história negra e LGBTQ, incluindo vários na lista Moms for Liberty.

Byrnes disse que algumas pessoas estão comprando cópias em livrarias independentes e as enviando pelo correio. E há “conversas” com pequenas livrarias para ver se elas criariam caixas de coleta para que os clientes possam doar livros.

A lista dos democratas tem 71 títulos. O maior número de livros doados é o clássico “To Kill a Mockingbird”, junto com “The Kite Runner”, “All Boys Aren’t Blue”, “This Book Is Gay” e vários de Toni Morrison, incluindo “Beloved”.

“Algumas das conversas que tive com as pessoas são livros de sua infância. São livros que os ajudaram a se tornar a pessoa que são agora, e são livros que eles sentem que representam sua história, a história americana, e eles querem que alunos e famílias tenham acesso fácil a esses tipos de livros”, disse Byrnes.

Raymond comprou “A Lesson Before Dying”, de Ernest Gaines, sobre um homem visitando um jovem negro na década de 1940 que estava no corredor da morte por um crime que não cometeu. Uma seleção do Oprah's Book Club e vencedor do prêmio National Book Critics Circle, Raymond o leu em um clube do livro.

Ela também comprou “Stamped: Racism, Antiracism, and You”. Raymond disse que leu os escritos anteriores de um de seus autores.



Contra os livros



Em 29 de janeiro, Corie Pinero, presidente do comitê Moms for Libraries Broward - uma afiliada dos conservadores e tradicionais valores Moms for Liberty - enviou um e-mail aos líderes do distrito escolar com uma lista do que a organização chamou de "mídia de biblioteca sexualmente explícita e inapropriada para a idade que está atualmente nas escolas do Condado de Broward.”

Pinero escreveu que “queremos avançar com a remoção desses livros das bibliotecas do BCPS em todo o condado. É nosso objetivo ter mídia de biblioteca educacional e não sexualmente explícita apropriada para a idade em nossas escolas somente até o final deste ano.”







A lei, que entrou em vigor no ano passado, exige que especialistas em mídia – que costumavam ser chamados de bibliotecários – façam um novo treinamento fornecido pelo estado.

As escolas primárias devem publicar on-line todos os livros disponíveis em suas bibliotecas ou em uma lista de livros de sala de aula, e os distritos devem publicar seus procedimentos para selecionar os materiais da biblioteca. Os comitês distritais que tomam decisões sobre a compra de livros didáticos devem incluir os pais e ser abertos ao público. Todos os distritos escolares devem relatar os títulos de quaisquer livros contestados para que o Departamento de Educação do estado possa criar uma lista principal.

Os distritos escolares em todo o estado estão removendo livros, inclusive em Broward, disse Leonardi. Após uma reclamação de Moms for Liberty em 2022, o Broward School District ordenou a remoção de 11 livros das bibliotecas escolares ou restringindo-os a determinadas faixas etárias.

Uma regra estadual adotada no mês passado pelo Conselho de Educação estadual nomeado por DeSantis coloca os bibliotecários escolares da Flórida sob novo escrutínio e possível processo criminal, instando-os a “errar por excesso de cautela” ao selecionar livros para seus campi.



