Desafio 2023: Temporada de caça às pítons está com inscrições abertas

O governador Ron DeSantis anunciou que as inscrições para o 10º Florida Python Challenge de 2023 estão abertas. O estado realiza a competição anual para remover a invasora píton birmanesa dos Everglades.



O prêmio em dinheiro está em disputa. Os participantes podem competir por mais de $ 30.000 em prêmios em dinheiro total. Ainda, a pessoa que capturar mais pítons ganhará $ 10.000.



Qualquer pessoa pode participar do desafio, no entanto, custa US $ 25 para se registrar. A competição não é apenas para caçadores profissionais de cobras. Porém, os participantes são obrigados a concluir o treinamento online para competir na competição de 10 dias, que vai de 4 a 13 de agosto de 2023.



De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, as pítons birmanesas não são nativas da Flórida e afetam negativamente a vida selvagem nativa.



“O Python Challenge permite que as pessoas participem em primeira mão dos esforços de restauração de Everglades, e estou ansioso para ver os resultados deste ano”, disse o governador Ron DeSantis em um comunicado à imprensa.

Os participantes do ano passado removeram 231 pítons birmanesas invasoras dos Everglades, dobrando as removidas em 2020.



Os floridianos não foram os únicos interessados no desafio. Quase 1.000 pessoas de 32 estados, Canadá e Letônia se inscreveram para competir em 2022.



O FWC incentiva as pessoas a remover e matar humanamente pítons de terras privadas sempre que possível. A remoção de Python também está disponível durante todo o ano em 25 terras gerenciadas pela FWC. Nenhuma permissão ou licença de caça é necessária de acordo com os funcionários.

Para se inscrever no 2023 Florida Python Challenge®, clique aqui.

De acordo com um novo e ambicioso artigo produzido pelos Serviço Geológico dos Estados Unidos, a população de pítons birmanesas explodiu em apenas 20 anos de apenas algumas na ponta sul do Everglades National Park para uma invasão que envolve o terço sul da Flórida.

A "frente de invasão" do réptil passou recentemente pelos condados de Broward e Palm Beach e está subindo pelo estado. A frente atual abrange o extremo sul do Lago Okeechobee e avança para o oeste ao norte de Fort Myers.