"Day Without Immigrants" - empresas fecham contra a nova lei de imigração da Flórida

Nesta quinta-feira, 1, pessoas e empresas protestam contra as novas leis de imigração da Flórida - as medidas entram em vigor em 1º de julho e são consideradas as mais duras em qualquer estado para desencorajar a imigração ilegal.

Milhares de floridianos estão participando de um protesto pelo que chamam de “um dia sem imigrantes”. Os organizadores estão pedindo aos trabalhadores imigrantes que fiquem em casa ou fiquem fechados durante o dia.



Pelo menos 30 empresas de propriedade hispânica em todo o sudoeste da Flórida planejam fechar temporariamente suas portas nesta quinta-feira em solidariedade ao protesto, informou o Bradenton Herald. A convocação se dá em resposta ao Projeto de Lei do Senado 1718, assinado recentemente pelo governador Ron DeSantis, exigindo que empresas com mais de 24 funcionários usem o sistema federal E-Verify para novas contratações a partir de 1º de julho.



A lei também limitará os serviços sociais para imigrantes indocumentados, como transporte e saúde.

Protestos estão planejados no sul da Flórida e outros lugares no estado, como em Immokalee, Pierson, Jacksonville, Vero Beach, Tampa, Orlando e em outros lugares do país.

Empresas locais, incluindo restaurantes mexicanos e mercearias latinas, planejam fechar em Bradenton, Sarasota, Port Charlotte, Punta Gorda, Arcadia, Zolfo Springs e Ellenton.



Renata Bozzetto, vice-diretora da Florida Immigrants Coalition, falou sobre mobilizações de caravanas e ressaltou a importância do movimento para a comunidade imigrante.



"Apesar da FLIC não estar organizando esta mobilização, estamos com certeza inspirados pela energia da nossa comunidade e pelo desejo de manifestação contra a lei anti-imigrante. Algumas organizações membras da FLIC estarão mobilizando de 28 de maio a 3 de Junho. Uma caravana saiu de Miami para Homestead no dia 28 (organizada por WeCount!) e a Associação de trabalhadores rurais (FWAF) vai paralisar o trabalho dia 31 de Maio a 1 de Junho. Nossa chamada de ação para a comunidade é apoiar os trabalhadores que estarão participando das manifestações. Uma maneira de apoiar as manifestações e comprometendo-se a não comprar nada no dia 1 de junho", disse ao Gazeta News.



O governador Ron DeSantis considera o projeto de lei como a mais forte legislação anti-imigração ilegal no país, fazendo coisas como financiar o transporte estadual de imigrantes para outros estados, penalizando aqueles que empregam imigrantes indocumentados e exigindo que os hospitais coletem dados se atenderem imigrantes.



O protesto Um Dia Sem Imigrantes (Un Día Sin Inmigrantes) desta semana não é o primeiro do país. Em 2017, milhares de empresas nos Estados Unidos participaram de um protesto contra os planos do presidente Donald Trump de fechar a fronteira com o México para interromper o fluxo de imigrantes.

