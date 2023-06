Adolescente da Flórida vence a competição Spelling Bee National Scripps

O Spelling Bee National Scripps tem um novo campeão: Dev Shah, de 14 anos, de Largo, na Flórida.

O adolescente derrotou sua oponente final, Charlotte Walsh, da oitava série, de Arlington, Virgínia, ao soletrar corretamente a palavra "psammófilo", que é definido por Merriam-Webster como "um organismo que prefere ou prospera em solos ou áreas arenosas".

"É surreal", disse Shah após ser anunciado o campeão. "Minhas pernas ainda estão tremendo!"

Antes da virada final, Walsh soletrou incorretamente a palavra "daviely", abrindo espaço para Shah entrar e obter a vitória.

O adolescente da Flórida teve que soletrar um total de 15 palavras na competição de quinta-feira, tornando-se o 95º campeão do concurso de ortografia Scripps e ganhando um grande prêmio de $ 50.000.

Ele foi um dos 11 finalistas. Dois competidores foram eliminados na primeira rodada após escreverem incorretamente suas palavras, enquanto um terceiro foi eliminado na segunda rodada, na qual os soletradores são questionados com uma pergunta de múltipla escolha sobre a definição da palavra.

Mais seis alunos foram eliminados na terceira, quarta e quinta rodadas, incluindo Surya Kapu, de Utah - a única finalista repetida no concurso deste ano.

Foi então para baixo para Shah contra Walsh. Shah acertou em cheio sua palavra, "bathypitotmeter", enquanto Walsh errou sua última palavra da noite, "daviely".

A competição deste ano não levou a um "período" - processo que estreou no ano passado em resposta a um empate histórico a oito pelo título em 2019. O período, que teria ocorrido este ano se nenhum campeão foi nomeado pela marca de uma hora e 55 minutos da abelha, dá a cada competidor 90 segundos para soletrar uma série de palavras.



Fonte: CBS News.

