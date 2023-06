Julgamento do ex-policial escolar acusado de não confrontar atirador de Parkland (FL) é iniciado

O julgamento do ex-policial do Gabinete do Xerife de Broward, Scot Peterson, acusado de se esconder em vez de agir durante o massacre na escola de Parkland em 2018 teve início nesta quarta-feira, 7.

Após o tiroteio em massa de 14 de fevereiro de 2018 na Marjory Stoneman Douglas High School, onde 17 pessoas foram mortas, a resposta da polícia passou por investigação. Pesadas críticas à inação recaíram sobre o oficial de recursos da escola, que foi demitido e acusado de não confrontar o atirador.



Com o júri formado, os promotores criticaram a postura do oficial durante o tiroteio, ressaltando que ele ficou o mais longe possível do atirador e não o confrontou.



Seus advogados de defesa argumentam que "ele fez tudo o que pôde com as informações limitadas que tinha para ajudar a servir e proteger todos naquela escola”.



O julgamento de Peterson deve ocorrer até meados de agosto, com 60 a 80 testemunhas no total. São seis jurados e quatro suplentes.







Peterson, 60, é acusado de sete acusações de negligência infantil por quatro estudantes mortos e três feridos no terceiro andar do edifício. Os promotores não o acusaram em conexão com os 11 mortos e 13 feridos no primeiro andar porque foi antes de ele chegar ao prédio. Ninguém foi baleado no segundo andar.

Segundo a acusação, ele chegou ao prédio com a arma em punho 73 segundos antes de Cruz chegar ao terceiro andar, mas em vez de entrar, ele recuou ao ouvir o tiroteio. Ele disse que não sabia de onde vinham os tiros.

Peterson também é acusado de três acusações de contravenção e negligência culposa pelos adultos baleados no terceiro andar, incluindo um professor e um aluno adulto que morreram. Ele também enfrenta uma acusação de perjúrio por supostamente mentir para os investigadores. Ele pode pegar quase um século de prisão se for condenado pelas acusações de negligência infantil e perder sua pensão anual de US$ 104.000.

De acordo com a National Association of School Resource Officers, que representa a polícia do campus, Peterson é o primeiro policial dos EUA julgado por supostamente não ter agido durante um tiroteio em uma escola. As autoridades do Texas estão investigando os policiais que não confrontaram o atirador de Uvalde, que matou 19 alunos do ensino fundamental e dois professores no ano passado, mas nenhum foi acusado.

Peterson insistiu que teria confrontado Cruz, mas pensou que os tiros vieram de um franco-atirador, talvez atirando de árvores próximas. Policial há 32 anos, ele estava na Stoneman Douglas há nove anos, após 19 anos em outras escolas.

Fonte: CNN.