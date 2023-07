Algas marinhas que invadiram praias da Flórida diminuem

As enormes quantidades de algas sargaço finalmente deixaram as praias da Flórida. A alga flutuante, marrom – e muitas vezes malcheirosa – é encontrada em abundância no oceano e todos os anos acaba invadindo a costa do estado.



Este ano, a temporada de sargaço começou mais cedo do que o normal, mas os especialistas dizem que também terminou mais cedo. O Grande Cinturão de Sargaço do Atlântico se estendia por 5.000 milhas da costa oeste da África até o Golfo do México e atormentou algumas das praias do estado por semanas.



Em maio, cientistas da Universidade do Sul da Flórida começaram a notar um declínio na quantidade de algas marinhas no Golfo do México. Mas de acordo com o professor da USF, Dr. Chuanmin Hu, junho foi ainda mais perceptível.

“Em junho de 2023, a queda foi dramática”, disse o Dr. Hu ao canal NBC Miami. "A quantidade que diminuiu foi além da nossa previsão. Três quartos da quantidade já se foram."



Imagens surpreendentes da costa mostram o antes e depois e os cientistas ainda estão tentando descobrir como exatamente as grandes quantidades de algas desapareceram. Apesar da limpeza da maioria das praias que retirou o excesso de algas no início, cientistas analisam que outros motivos contribuíram para a diminuição.



De acordo com o professor da USF, os cientistas teorizam que os ventos mais fortes do que o normal que houve em junho podem ter empurrado as algas para mais longe ou para o fundo do mar.



As grandes bolhas flutuantes de sargaço podem fornecer alimento, refúgio e criadouros para uma variedade de animais, como peixes, tartarugas marinhas, aves marinhas, caranguejos, camarões e muito mais, diz a NOAA. Alguns animais, como o peixe sargassum (da família dos peixes-sapo), vivem toda a sua vida apenas neste habitat.



