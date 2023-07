Vários carros são arrombados e pertences furtados em bairro de Miami (FL)

A polícia de Miami Gardens, no sul da Flórida, está investigando uma série de furtos de pertences em veículos ocorridos no mesmo bairro.

Carro após carro no mesmo quarteirão tiveram suas janelas quebradas. O ladrão ou ladrões aparentemente vasculharam os veículos até encontrarem objetos de valor.

Moradores da área de Northwest 183rd Terrace e Sixth Court em Miami Gardens se depararam com os carros arrombados na manhã de domingo, 9. Seis carros foram arrombados em um quarteirão, com vários outros em alguns quarteirões ao redor.



Vizinhos acreditam que a série de arrombamentos aconteceu por volta das 5h30 de domingo. Um residente compartilhou um vídeo de vigilância com o Local 10 News mostrando o homem que eles acreditam estar por trás de tudo.



Policiais de Miami Gardens foram chamados e investigam. Qualquer pessoa com informações sobre quem pode estar por trás dos crimes deve ligar para Miami-Dade Crime Stoppers em 305-471-TIPS.



Em maio, pelo menos seis quartéis de bombeiros na Flórida Central foram alvo de supostos assaltantes, onde veículos pessoais foram arrombados e itens dentro furtados, confirmaram as autoridades. Em um caso, um veículo foi furtado.



Três estações do condado de Seminole e uma estação do condado de Orange foram atingidas na manhã de segunda-feira, 22 de maio, e duas outras estações do condado de Orange foram atingidas nos últimos dias.

Nas estações de Orange County, os investigadores disseram que um caminhão foi furtado e outros quatro veículos foram arrombados. Alguns tinham carteiras e munições que foram levadas.

