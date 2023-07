McDonald's da FL terá que pagar $ 800 mil a pais de criança queimada com McNuggets

Um júri de Broward concedeu US $ 800.000 em danos aos pais de uma criança em um processo movido contra o McDonald's. Eles pediam US$ 15 milhões pela filha de 4 anos que se queimou gravemente com um McNuggets.



O incidente aconteceu em 2019. Depois de ouvir os argumentos finais na última quarta-feira, 19, o júri deliberou sobre quanto dinheiro a família deveria receber pela dor e sofrimento da criança e chegou ao valor de $ 800.000.



Os pais da vítima buscavam US$ 15 milhões pela queimadura no processo contra o McDonald's e sua franqueada em Tamarac, Upchurch Foods Inc., que, segundo eles, deixou sua filha de 4 anos "desfigurada e com cicatrizes".



A advogada de defesa do McDonald's, Jennifer Miller, argumentou que o desconforto de Olivia terminou quando a ferida cicatrizou, o que, segundo eles, levou três semanas. Eles acreditavam que $ 156.000 seriam capazes de cobrir o passado e o futuro de Olivia.



Apesar de não ter sido o valor pedido, a mãe de Olivia, Philana Holmes, ficou satisfeita com o resultado. “Na verdade, estou feliz que eles ouviram a voz de Olivia e o júri foi capaz de decidir em um julgamento justo. Estou feliz com isso. Sinceramente, não tinha expectativas, então isso é mais do que justo para mim", disse ao Local 10 News fora do tribunal.



O processo resultou de uma ida ao drive-thru em 21 de agosto de 2019. Philana Holmes disse que foi ao McDonald's em 7600 NW 57 St. em Tamarac e pediu um McNuggets Happy Meal de seis peças para sua filha, Olivia. Ela disse que a menina estava no carro quando deixou cair um pedaço no colo, que ficou alojada entre a coxa e o cinto de segurança do veículo.







Na decisão, o júri considerou que ambos, o McDonald's e o franqueado, eram responsáveis por não alertarem sobre os “riscos previsíveis de danos”. Mas o júri também considerou a Upchurch Foods, mas não o McDonald's, negligente.



Como defesa, o Mcdonald's e seu franqueado argumentaram que as regras de segurança alimentar exigem que os McNuggets estejam quentes o suficiente, caso contrário, eles não são seguros para comer. A defesa também argumentou que o que acontece com um McNugget depois que ele sai da janela do drive-thru está além de seu controle.



Fonte: WPLG Local10.