Miami-Dade nomeia chefe de polícia interina após diretor atirar em si mesmo

Um dia depois que o diretor de polícia de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramirez, de 52 anos, atirou em si mesmo em Tampa, a prefeita Daniella Levine Cava nomeou dois oficiais que permanecerão nos cargos “até novo aviso”.



Levine Cava nomeou na noite de segunda-feira, 24, Stephanie V. Daniels como diretora interina do Departamento de Polícia de Miami-Dade e JD Patterson como chefe interino de segurança pública.



Ramirez, que ocupa os dois cargos, está internado em condição estável depois de atirar em si mesmo na noite de domingo, 23, após uma discussão com sua esposa em um hotel em Tampa. No local, ele participava de uma convenção de aplicação da lei, de acordo com várias fontes policiais e relatórios.



Segundo as informações da polícia de Tampa, ele deu um tiro na cabeça quando estava na I-75, pouco depois de se envolver em uma discussão acalorada com sua esposa Jody em um hotel, do qual foi convidado a se retirar por funcionários.



“Tudo o que importa agora é o bem-estar do chefe Ramirez, e eu me junto a sua família, seus entes queridos e todo o Departamento de Polícia de Miami-Dade e a família de Miami-Dade em oração por sua rápida recuperação”, disse Levine Cava em um post no Twitter.



Ramirez é candidato democrata a xerife nas eleições de 2024.







O diretor de polícia, que tem mais de 27 anos de experiência na aplicação da lei, subiu na hierarquia do Departamento de Polícia de Miami-Dade após ser contratado em 1995, atualmente servindo em uma função dupla sob a administração da prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, como diretor do Departamento de Polícia de Miami-Dade e chefe de Segurança e Resposta a Emergências, responsáveis pela supervisão do departamento de polícia e do corpo de bombeiros.



Fonte: Miami Herald.