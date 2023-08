Distrito Escolar de Miami-Dade recebe 20 ônibus escolares elétricos

As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade anunciaram na terça-feira, 15, a compra de 20 ônibus elétricos de emissão zero pela primeira vez - e planeja comprar mais 30 até 2025.



Os novos ônibus elétricos chegarão às ruas na quinta-feira, 17, quando as escolas retornam com as aulas no ano letivo de 2023-24. O distrito escolar de Miami-Dade é o terceiro maior do país com mais de 335.000 alunos e possui uma frota de quase mil ônibus escolares.



O distrito está se unindo à Florida Power & Light (FPL) para instalar estações de carregamento rápido para esses 20 novos ônibus elétricos Blue Bird Vision. Com base na futura infraestrutura de carregamento do distrito, os ônibus levarão de duas a seis horas para recarregar totalmente.



Serão construídas 60 estações de recarga. As primeiras 10 estações provavelmente estarão em operação em setembro.



Cada um dos novos ônibus pode transportar 72 passageiros por até 120 milhas com uma única carga. Leva cerca de cinco a seis horas para carregar cada ônibus, que pode ir até 65 milhas por hora.



No ano passado, o Departamento de Proteção Ambiental da Flórida concedeu mais de US$ 57 milhões a 13 condados para a compra de ônibus escolares elétricos, que ajudam a reduzir as emissões nocivas, especialmente em áreas densamente povoadas.



Em abril, o distrito escolar de Broward recebeu 60 ônibus escolares elétricos, tornando-se o primeiro distrito escolar "verde" no sul da Flórida, por colocar ônibus elétricos nas ruas.







Em outubro de 2016, a Volkswagen fez um acordo com o governo dos EUA depois de violar a Lei do Ar Limpo ao vender veículos a diesel que não cumpriam os padrões de emissão de fontes móveis da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.



A Flórida recebeu US$ 166 milhões do total de US$ 2,9 bilhões do acordo com o governo federal. Os 20 ônibus custaram US$ 7,1 milhões, disse Gabrielle Acosta, porta-voz do distrito escolar. O distrito escolar pagou 75% disso, ou US$ 5,3 milhões, com recursos da verba da Volkswagen e os 25% restantes, ou US$ 1,8 milhão, com seu próprio orçamento.



Fonte: Miami Herald.