Adolescente de 16 anos morre após ser atingida por raio no condado de Putnam (FL)

Uma menina de 16 anos da Flórida morreu depois de ser atingida por um raio enquanto caçava com seu pai, disseram as autoridades do condado de Putnam, norte da Flórida.



De acordo com a WFLA, Baylee Holbrook e seu pai, Matthew, estavam caçando na floresta no condado de Putnam na terça-feira, 26, quando um raio caiu em uma árvore e acabou atingindo os dois.



O ataque fez com que Matthew ficasse inconsciente, mas quando acordou, encontrou sua filha inconsciente. Ele ligou para o 911 e iniciou oa primeiros socorros ( RCP) até a chegada da equipe de resgate. A adolescente foi levada para um centro de trauma, onde permaneceu em estado crítico até quinta-feira, quando não resistiu e faleceu.



A adolescente era estudante na Palatka Junior-Senior High School e foi descrita como muito querida.

Após a morte da adolescente, o gabinete do xerife alertou os moradores sobre um “aumento de raios” na área. “Queremos lembrar à nossa comunidade que a previsão prevê mais vários dias de aumento de chuva, trovões e relâmpagos”, disse o post do xerife no Facebook. "As tempestades podem ocorrer rapidamente e os relâmpagos podem atingir até 16 quilômetros de distância de qualquer chuva."



A Flórida é conhecida como uma das áreas mais ativas para a queda de raios, com mais pessoas mortas por eles do que qualquer outro estado dos EUA. Entre 2013 e 2022, ocorreram 51 mortes por raios na Flórida. O Texas ficou em segundo lugar com 19 mortes por raios.