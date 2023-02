Quase 200 milhões de raios atingiram os EUA em 2022; Flórida lidera

Nos EUA, quase 200 milhões de raios (198,2 milhões) foram detectados pela empresa de rastreamento de raios Vaisala, a maior contagem desde 2019 e um salto de cerca de 194 milhões no ano passado.



A Vaisala divulgou seu relatório anual mostrando a Flórida como o estado mais movimentado do país para o fenômeno perigoso, mostrando quase 110 eventos de raios por quilômetro quadrado, liderando em densidade, divulgou o canal Fox Weather.



No geral, o Texas, mais uma vez, foi o estado com o maior número de raios registrados, com pouco menos de 27,7 milhões de raios - uma classificação consistente no topo devido ao seu tamanho e localização geográfica privilegiada para tempestades frequentes e severas. Mas é uma grande queda em relação a 2021, quando o estado foi atingido com 41 milhões de raios.



A lista dos principais estados que receberam mais raios em 2022 permaneceu inalterada em relação ao ano anterior. Depois do Texas vem a Flórida (18,7 milhões), Louisiana (11,6 milhões) e Oklahoma (11,4 milhões) mantendo-se firmes. Mississippi passou para o 5º lugar com pouco menos de 10 milhões de raios.



Por outro lado, Washington, D.C., teve o menor número, com pouco mais de 7.200, enquanto Rhode Island foi o penúltimo com 10.916 raios.







A Flórida ainda é o estado rei dos raios em termos de densidade. Se rastrearmos os raios por densidade e convertermos de quilômetros quadrados para milhas quadradas, a Flórida se tornará a vencedora com 285 raios por milha quadrada em 2022. Louisiana ficou em segundo lugar com 221 raios por milha quadrada, com Mississippi (206), Oklahoma (163) e Arkansas (157) completando o Top 5.



A Vaisala também compilou qual cidade foi a "capital relâmpago" de cada estado em 2022. Nacionalmente, a comunidade conhecida como Four Corners, Flórida - situada a cerca de três quilômetros a oeste do resort Disney's Animal Kingdom perto do Disney World resort area -- teve a maior densidade de raios de qualquer bairro, registrando mais de 1.200 relâmpagos por quilômetro quadrado.



Greensburg, Louisiana, ficou em segundo lugar com pouco mais de 1.000 relâmpagos por milha quadrada. Ariel, Mississippi foi o terceiro com 974 ataques por milha quadrada.



