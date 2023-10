Grande crocodilo é avistado no canal de South Miami (FL); moradores pedem remoção

Um grande crocodilo foi avistado no canal de South Miami, no sul da Flórida, atraindo preocupações de segurança dos residentes. Também em outras regiões da Flórida moradores têm relatado preocupação com avistamento de animais perigosos.



Em Miami, o grande réptil foi avistado nos canais do bairro e moradores disseram que ele ataca patos. A moradora Carolina Guetmonovitch disse ao canal 7News que tem medo de sair à noite.



"Isto é um pouco assustador. Eu teria ido direto para ver os patinhos, mas agora não vou, porque estou com medo”, disse ela, “e estou verificando o quintal toda vez que saio ou deixo meus animais de estimação sair”.



Tanto a polícia quanto a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida disseram que não removerão o crocodilo porque o animal está em seu habitat natural.



Na região central do estado, um outro crocodilo está preocupando moradores no condado de Brevard. Ele está muito próximo da área urbana e chegou a atacar animais de estimação.



De acordo com o canal FOX 35 News, o crocodilo foi flagrado comendo um pequeno cachorro pug em Satellite Beach, alguns meses atrás. As pessoas que vivem perto do Parque De Soto dizem que a água está cada vez mais perto das casas. No domingo, os vizinhos viram o crocodilo de 2,5 a 2,7 metros em um terreno a cerca de 20 metros de distância das casas.



A comunidade está pedindo ajuda para remover o animal antes que alguém se machuque, mas a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) disse que é o seu habitat natural e não há nada que possam fazer.



“Moro aqui há mais de 10 anos e nunca experimentamos nada parecido”, disse Cheri Marks, que está preocupada desde o início e lidera a tentativa de retirada do animal para outro local. Segundo ela, o réptil sai da água às vezes, o que torna muito mais perigoso viver ali. "Ele ficou no quintal de um vizinho por pelo menos 30 minutos outro dia", disse.



Além disso, os vizinhos dizem que o canal onde vive o crocodilo é usado por humanos que não sabem da presença deles.



Cheri Marks não ficou satisfeita com a resposta que recebeu da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) no fim de semana, quando relatou o avistamento. Por e-mail, eles dizem que o crocodilo está se aquecendo ao sair da água para a terra um pouco, o que as pessoas confundem com o animal se tornando anormalmente ousado. A resposta da agência não acalmou suas preocupações.



"Eles me disseram para manter contato e, se o comportamento mudasse, eles analisariam o que pode ser feito", finalizou.



Listado como espécie em extinção em 1975, o número de crocodilos na Flórida desde então se recuperou de algumas centenas de indivíduos para até 2.000 crocodilos adultos hoje.