Após brasileiro assassinar ex-namorada, Flórida analisa local para troca de custódia de filhos

Os legisladores do estado da Flórida estão considerando uma proposta destinada a tornar as trocas de custódia de filhos mais seguras. A mudança vem depois do assassinato de Cassie Carli, que desapareceu depois de deixar sua filha com o ex-namorado, brasileiro e pai da menina, no ano passado.



O projeto de lei conhecido como Lei de Cassie tornaria todos os escritórios do xerife do estado um local seguro para os pais trocarem a custódia de seus filhos. Até hoje, os tribunais costumam utilizar outros locais, como centros comerciais, para que isso aconteça.



“Vamos tornar essas trocas de custódia seguras, vamos torná-las mais seguras”, disse o deputado Joel Rudman, (R) de Navarre, segundo o canal WCJB.

A lei leva o nome de Cassie Carli, que desapareceu de Navarre Beach depois de deixar sua filha com o ex-namorado e pai da criança, o brasileiro Marcus Spanevelo, no ano passado. Eles estavam em processo de separação e de guarda da filha. Seu corpo foi encontrado em uma cova rasa no Alabama, cerca de uma semana depois.



“Ela sempre disse que 'se algo acontecer comigo, é ele'. Ela tinha pavor de Marcus”, disse Stacy Cole, amiga de Cassie, que disse também que o ex de Cassie costumava mudar o local onde eles trocavam a custódia, inclusive para Navarre Beach, quando não havia mais ninguém por perto.

“Naquele ponto, ele nunca a havia machucado fisicamente, ele era muito controlador psicologicamente, muito manipulador”, disse Cole.



Spanevelo é acusado pela morte de Cassie e será julgado em janeiro, logo após o início da sessão legislativa no Alabama. Ele pode ser condenado à prisão perpétua ou pena de morte, conforme as leis do estado do Alabama.





Para o deputado Rudman, a realização dessas trocas nos escritórios do xerife (departamentos de polícia) pode potencialmente salvar vidas. “Quando as pessoas ameaçam seus ex, quando ameaçam seus filhos, temos uma política de tolerância zero aqui no estado da Flórida. Vamos defender nossas famílias, vamos defender nossos filhos”, disse Rudman.

Alguns escritórios do xerife já são locais de troca seguros, incluindo o escritório do xerife do condado de Leon em Tallahassee.



“Se você vier trocar uma criança, eles estão lá para manter a paz e garantir que nada aconteça com você enquanto você estiver trocando aquela criança”, disse o xerife assistente do condado de Leon, Steve Harrelson.



Se a proposta se tornar lei, vai exigir que todos os gabinetes do xerife do estado instalem uma luz roxa no exterior para marcar o local e homenagear todos os sobreviventes de violência doméstica.

Um projeto semelhante foi aprovado na Câmara no início deste ano, mas fracassou no Senado.

Depois do crime, a família de Cassie criou uma campanha para ajudar outras pessoas em situação de violência doméstica.

Leia mais sobre o caso em