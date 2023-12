Condado de Orange é o terceiro mais perigoso da Flórida para pedestres

O Condado de Orange, na região central da Flórida, ficou em terceiro lugar em uma competição dos condados mais mortais do estado para pedestres, com uma taxa de mortalidade de 30%. Em relação aos estados, a Flórida também foi classificada em terceiro.



A informação é de um novo estudo encomendado por uma coalizão de advogados especializados em danos pessoais que analisou dados do Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados entre 2019 e 2021.



Segundo o estudo, o condado de Pinellas é o condado mais perigoso da Flórida para pedestres, com o condado de Lafayette ficando em segundo lugar. A taxa de mortalidade de pedestres em Pinellas é de 35%.



Surpreendentemente, os três principais condados superaram o densamente povoado condado de Miami-Dade, que foi classificado como o quinto mais mortal, logo atrás do condado de Escambia.

Em todo o estado, 2.284 pedestres estiveram envolvidos em “colisões fatais” durante esse período de três anos.



“Em toda a Flórida, 2.284 pedestres estiveram envolvidos em colisões fatais entre 2019 e 2021”, afirma um comunicado de imprensa do Schiller Kessler Law Group. “Um total de 17 condados superou a média estadual de 34 mortes de pedestres, com algumas áreas se mostrando mais perigosas do que outras.”







2022 foi o ano mais mortal para pedestres nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Os números são de um novo relatório da Governors Highway Safety Association e apontam que mais de 7.500 pedestres morreram nas estradas dos EUA no ano passado, o maior número desde 1981.



A Flórida ficou entre um dos três estados mais mortais, perdendo somente para o Novo México e Arizona, segundo o relatório.



Fonte: Orlando Weekly e BayNews9.



