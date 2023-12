Sindicato da polícia da Flórida promete mudar lei após decisão da Suprema Corte

O maior sindicato que representa os agentes da lei da Flórida prometeu alterar as leis do estado depois que a Suprema Corte da Flórida decidiu esta semana que uma emenda constitucional de 2018 que expande os direitos das vítimas de crimes não garante a proteção do nome da vítima.



A decisão resultou de uma ação judicial sobre se as identidades dos policiais que atiraram em um suspeito no cumprimento do dever para legítima defesa podem ser protegidas pela emenda, conhecida como Lei de Marsy.



A Associação Benevolente da Polícia da Flórida processou a cidade de Tallahassee depois que a cidade divulgou os nomes dos policiais em dois casos. De acordo com as disposições da Lei de Marsy, as informações sobre uma vítima de crime podem ser isentas do registro público para proteger a pessoa de assédio ou ameaças.



Embora o Supremo Tribunal da Flórida não tenha ponderado especificamente se os agentes da lei poderiam ser protegidos ao abrigo da Lei de Marsy, decidiu que, uma vez que a Lei de Marsy não inclui especificamente identidades baseadas no “significado simples e literal” da alteração.



“Informações ou registros que possam ser usados para localizar ou assediar a vítima ou sua família, ou que possam revelar informações confidenciais ou privilegiadas da vítima, não abrangem a identidade da vítima”, escreveu o juiz John Couriel no parecer.



No entanto, Couriel também disse que isto não significa que a legislatura estatal não possa aprovar leis que isentem os nomes das vítimas de crimes dos registos públicos. No caso de alguns crimes, essas identidades já estão protegidas da divulgação pública.



O presidente da FPBA, John Kazanjian, disse que o grupo respeita a decisão do tribunal, mas não concorda, e prometeu mobilizar os seus lobistas para fazer campanha para aprovar leis que incluam as identidades de todas as vítimas de crimes, incluindo os agentes responsáveis pela aplicação da lei.



A questão tem sido controversa, uma vez que jornais e outros veículos que cobrem casos de uso da força afirmam que os nomes dos agentes responsáveis pela aplicação da lei devem ser divulgados no interesse da transparência e da responsabilização.



Além da mídia, nem todos os policiais concordam com a FPBA. “Esta divulgação dos nomes dos policiais não só promove a transparência e a responsabilização, mas também ajuda a reconstruir a erosão da confiança pública na aplicação da lei. A VSO deseja continuar a divulgar os nomes dos deputados que estão envolvidos no uso de força letal no desempenho das suas funções oficiais, a fim de continuar a promover a transparência e a responsabilização”, escreveu o xerife do condado de Volusia, Mike Chitwood.



Fonte: Click Orlando.