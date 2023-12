Flórida é o 4º maior estado em número de trabalhadores imigrantes nos EUA

A Flórida é o 4º maior estado em número de trabalhadores imigrantes nos Estados Unidos. O levantamento, feito pelo Insider Monkey, foi determinado pelo número de trabalhadores imigrantes e a porcentagem do total de trabalhadores para cada estado.



Com um número total de trabalhadores estrangeiros de 4.608.653, a Flórida tem um percentual de trabalhadores nascidos no exterior de 21,20%. Leis mais rigorosas estão sendo aprovadas na Flórida, incluindo qualquer empresa que empregue mais de 25 trabalhadores, sendo obrigada a verificar a situação legal de seus trabalhadores.



Antes da Flórida, os estados que mais possuem trabalhadores estrangeiros são: Califórnia, com 10.451.810 trabalhadores estrangeiros e um percentual de trabalhadores nascidos no exterior de 26,60%; Nova Jersey, com 2.134.981 trabalhadores estrangeiros, que correspondem a 23% dos trabalhadores do estado; e Nova York, com 4.427.356 de trabalhadores estrangeiros, ou 22,30% de trabalhadores nascidos no exterior.

Atrás da Flórida vem o Texas, completando os cinco primeiros estados do ranking, com um número total de trabalhadores estrangeiros de 5.092.132, e percentual de trabalhadores nascidos no exterior de 17,20%.



Considerando as estatísticas de imigração dos EUA por ano, cerca de 18,1% da força de trabalho total dos EUA é composta por imigrantes, o maior valor de sempre, um aumento de 0,7% em relação a 2021, novamente impulsionado pelos estados com os maiores trabalhadores migrantes nos EUA. As taxas de nascidos no estrangeiro também diminuíram para apenas 3,4% em 2022, abaixo dos 5,6% em 2021. A participação dos homens nascidos no estrangeiro na força de trabalho (77,4%) é consideravelmente superior à dos homens nascidos no país (66,0%).



Empresas que contratam imigrantes



Um grande número de empresas sediadas nos estados com o maior número de migrantes nos EUA está a concentrar-se mais no nível nascido no estrangeiro. Isto é especialmente verdadeiro para a Índia, que fornece talentos de topo para empresas em todo o mundo. CEOs de algumas das maiores empresas do mundo, como Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) e Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) são indianos.



Nos últimos 2,5 anos o número de imigrantes que trabalham no mercado de trabalho dos EUA aumentou em 4 milhões de trabalhadores, e um número maior de imigrantes que trabalham nos EUA também pode ajudar com as preocupações inflacionárias, de acordo com o economista-chefe da Apollo, Torsten Sløk.



Com base no fato de que os imigrantes são mais propensos a serem empresários, o Conselho Americano de Imigração confirmou que quase 44% das empresas Fortune 500 foram fundadas por imigrantes ou pelos seus filhos. Cerca de 25% de todas as novas empresas no país, incluindo os estados com o maior número de trabalhadores migrantes nos EUA, são fundadas por imigrantes.



No entanto, algumas empresas também tendem a contratar imigrantes porque têm menor poder de negociação, e muitas vezes os imigrantes dependem dos seus empregadores para green cards, por causa dos quais eles são menos propensos a deixar o emprego.



A NASDAQ:AAPL, a empresa mais valiosa do mundo, foi recentemente multada em US$ 25 milhões pelo Departamento de Justiça por favorecer ilegalmente trabalhadores imigrantes em detrimento de cidadãos dos EUA, com a Apple Inc. que involuntariamente não seguiu o padrão do DOJ. Apesar desse revés, no geral, a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) viu o preço de suas ações aumentar em quase 50% no acumulado do ano de 2023.



Para determinar os estados com o maior número de trabalhadores migrantes nos EUA, primeiro foram determinados o número de trabalhadores imigrantes e a porcentagem do total de trabalhadores para cada estado. Em seguida, foram atribuídos um peso de 30% ao número de trabalhadores em cada estado e um peso de 70% aos imigrantes como percentagem do total de trabalhadores no estado.



Atualmente, os EUA são o país com maior número de imigrantes no mundo, de longe, e há mais de 46 milhões de imigrantes no país, com base em dados do Migrant Policy Institute, representando quase 14% da população total. Desses, mais de 11,4 milhões são de imigrantes indocumentados vivendo no país.



Uma postagem viral recente no X (antigo Twitter), afirmou que 18 milhões de imigrantes sem documentos não pagam impostos no país. Em 2010, a Administração da Segurança Social estimou que os imigrantes contribuem com mais 12 mil milhões de dólares para o Sistema de Segurança Social do que retiram, especialmente porque não têm acesso aos mesmos benefícios que os migrantes legais e os cidadãos naturais.



Fonte: Yahoo.

Leia também