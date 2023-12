Florida Atlantic University oferece bolsas de até R$14 mil a brasileiros

A Florida Atlantic University está oferecendo bolsas de estudos de até R$14 mil para brasileiros que querem aprimorar habilidades em inglês para negócios em cursos de curta duração.



Os cursos abrangem tópicos como inovação, mercado de ações, política internacional e fusões e aquisições.

As inscrições vão até 30 de dezembro e os programas serão realizados em janeiro e julho de 2024 e 2025, com duração de três semanas. As aulas são ministradas em inglês, de segunda a quinta-feira, em período integral.



Localizada em Boca Raton, a FAU é reconhecida como uma das ‘Melhores Escolas Nacionais’ pela U.S. News & World Report, melhorando 20 posições e ficando em 112º lugar. Combinando públicas e privadas, a instituição saltou 53 posições e ficou em 209º lugar nesta categoria.







Innovation Management in the Digital Economy

International Political Scenario & Business Decisions

Mergers & Acquisitions: Economic & Business Perspectives

Stock Market Analysis & Investment Decisions







Os programas da Florida Atlantic University permitem que o aluno desenvolva um networking global estudando com profissionais do mundo todo. Outro diferencial são as visitas a empresas e palestras com executivos locais, proporcionando um entendimento mais amplo do cenário internacional dos negócios.



Além disso, todos os programas incluem um módulo de inglês para negócios de 27 horas-aula, projetado para que os alunos ganhem confiança e fluência em inglês, ao mesmo tempo em que dominam as habilidades de comunicação empresarial, altamente valorizadas no competitivo mercado de trabalho atual.







O processo seletivo é coordenado pelo Prof. Ricardo Britto, diretor geral da IBS Americas, e vai até 30 de dezembro de 2023.



Para se inscrever, o candidato deve acessar a página da universidade, escolher o programa desejado e preencher o Application Form. Ao inserir o código de inscrição ESTUDARFORA60 será concedido um desconto de 60% no valor do programa.



A equipe da IBS Americas enviará o resultado da candidatura por e-mail ou telefone em até uma semana após o envio do formulário. Em caso de dúvidas, é possível contatar a equipe pelo e-mail: [email protected].



Fonte: Estudar Fora.

