Corpo de bebê é descoberto em lixeira em bairro de Hollywood (FL)

O corpo de um bebê foi encontrado dentro de uma lixeira de construção em Hollywood, no sul da Flórida, na manhã desta segunda-feira, 8, segundo a polícia. As informações são do Local 10.



Um trabalhador da construção civil descobriu o corpo no quarteirão 1700 da Rodman Street, a leste da US 1, disseram autoridades da Polícia de Hollywood.



Segundo a polícia, ele trabalhava em um prédio na área e chamou as autoridades por volta das 8h para relatar que havia encontrado um bebê morto dentro de uma lixeira.



As imagens feitas pelo helicóptero Sky 10 mostraram a lixeira em um estacionamento fora de um complexo de apartamentos. Os detetives fecharam a área e inspecionaram o conteúdo.



A polícia está investigando e até o início da tarde desta segunda ainda não estava claro sobre a identidade e o sexo do bebê, bem como algum suspeito que possa tê-lo colocado no lixo.



