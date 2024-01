Brasileiros vítimas de acidente com ciclistas em Delray Beach apresentam melhora

Os ciclistas brasileiros que foram vítimas de um acidente em Delray Beach na semana passada apresentaram melhora clínica, segundo amigos.



Um dos ciclistas atropelados, Ricardo Viera de 43 anos, que foi levado de helicóptero para o Delray Medical Center em estado crítico passou por cirurgias e teve melhora no quadro, sendo retirado aos poucos do estado de sedação e respondendo a estímulos na segunda-feira, 8.



"Hoje abriu os olhos quando chamamos. Fez o número 2 com os dedos quando solicitado. Apertou a mão. Chorou quando oramos por ele. Sinais importantíssimos para o quadro e recuperação dele. Vamos continuar orando', disse um amigo ao Gazeta News.



A esposa de Vieira, Kelly Maloste, também estava no grupo e sofreu ferimentos graves, ficando em estado de choque. Ela saiu da UTI e foi para o quarto, afirmou a amiga. O casal tem 3 filhos menores.



Segundo Sergio Filho, amigo do casal, Kelly já está andando, conversando, deve ter alta por esses dias.

"O Ricardo está entubado ainda, estão tirando a sedação, mas ouve, responde por sinais, se emociona, chora. Ainda não temos grandes respostas das consequências do acidente, como vai ficar. Tem que aguardar um pouco mais.



Diego Rico, o terceiro ciclista que segue internado, fraturou a perna esquerda, o fêmur e a bacia, deslocou o braço, está com coágulo de sangue no cérebro e fraturou a espinha. Segundo ele os médicos estão avaliando os movimentos do pescoço para então decidir se será necessária uma cirurgia.



A motorista e os demais ciclistas tiveram ferimentos que não apresentavam risco de vida, segundo a FHP. O acidente continua a ser investigado.



O acidente



Oito ciclistas faziam um passeio matinal na pequena cidade do condado de Palm Beach quando foram atropelados por uma mulher de 77 anos, que dirigia uma SUV e cruzou a linha central da estrada pouco depois das 6 da manhã de quinta-feira, 4 de janeiro.



Em declaração emitida sobre o acidente, o Delray Beach Fire Rescue disse que o resgate exigiu que pelo menos um ciclista fosse transportado de avião para o Delray Medical Center: “Bloco 2800 da N. Ocean Blvd. na Corrente do Golfo. Às 6h45, o Delray Beach Fire Rescue respondeu a um acidente envolvendo um SUV e um grupo de ciclistas. O condutor do veículo e seis ciclistas foram transportados pela DBFR. Três ciclistas são alertas de trauma."

Segurança



O acidente levantou questões sobre os ciclistas em grupo e a segurança nas estradas da região, principalmente onde não há ciclovia designada, como foi nesse caso.



A lei da Flórida permite que ciclistas usem uma estrada quando não existe ciclovia. Mas esses grupos raramente andam na velocidade do trânsito, o que acaba em colisão muitas vezes.



O Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida relata que ocorreram 670 acidentes de bicicleta no condado de Palm Beach durante 2023. Onze desses acidentes foram fatais.

