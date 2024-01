Dupla é presa por roubar Kia em Fort Lauderdale (FL) usando cabo USB

Dois jovens de 15 anos foram presos em Fort Lauderdale depois de usarem um cabo USB para roubar um carro, algo que a polícia disse ser uma tendência crescente envolvendo certos veículos.

Autoridades da polícia de Fort Lauderdale disseram que foram notificadas pouco antes do meio-dia de terça-feira pelo proprietário de um Kia Optima 2012 de que o carro havia sido roubado na área do quarteirão 900 da Northwest 24th Avenue. Foi rapidamente determinado que o Optima foi iniciado com um cabo USB, disse a polícia.

Fotos divulgadas pela polícia mostraram como os ladrões instalaram o dispositivo na coluna de direção e na chave de ignição do carro.

A polícia localizou rapidamente o Optima com a ajuda de um helicóptero do Gabinete do Xerife de Broward.

O motorista e um passageiro finalmente escaparam do carro e fugiram para uma casa no quarteirão 900 da Northwest 17th Avenue, onde ambos foram levados sob custódia.



Outras três pessoas que estavam no Optima foram libertadas no local, disse a polícia.

“A FLPD está orgulhosa de ter conseguido, quase imediatamente, reunir a vítima com seu veículo e prender os suspeitos responsáveis”, afirmou o departamento em comunicado.

A polícia disse que o método de usar cabos USB para roubar carros, especialmente Kias e Hyundais, é uma tendência crescente que tem “atormentado” Fort Lauderdale.

Um comunicado de imprensa da Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário de fevereiro passado alertou sobre a tendência, acrescentando que resultou em pelo menos 14 acidentes relatados e oito mortes em todo o país.



O comunicado disse que Hyundai e Kia desenvolveram software anti-roubo para milhões de seus veículos que não possuem imobilizador e estão fornecendo-o gratuitamente aos proprietários de veículos. O software atualiza a lógica do software do alarme contra roubo para estender a duração do som do alarme de 30 segundos para um minuto e exige que a chave esteja na chave de ignição para ligar o veículo.

Vídeos

Vídeos no TikTok que ensinam como aproveitar uma vulnerabilidade usando cabos de USB dos veículos fabricados pela Hyundai e Kia tem provocado uma onda de roubos e uma dezena de ações judiciais nos Estados Unidos, segundo o Washington Post.

Os desafios nas redes sociais para cometer os furtos ganharam força desde o ano passado.