Distrito escolar de Broward (FL) confirma quinto caso de sarampo entre alunos

O Departamento de Saúde da Flórida confirmou um quinto caso de sarampo relatado em uma escola pública de Broward. Quatro casos já haviam sido confirmados até a segunda-feira, 19.



O surto na Manatee Bay Elementary School, em Weston, no condado de Broward, foi relatado pela primeira vez na sexta-feira, 16, com o paciente inicial sendo um estudante da terceira série sem histórico de viagens, de acordo com o Departamento da Flórida. da Saúde (DOH).



Não está claro em que série os outros alunos infectados estão, bem como outras informações de identificação sobre eles, incluindo idade, sexo e raça/etnia. O sarampo é uma doença contagiosa causada por um vírus que se espalha pelo ar quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, com sintomas semelhantes aos de um resfriado.



“O Distrito está mantendo estreita coordenação com o Departamento de Saúde para resolver esta situação contínua”, disse John Sullivan, diretor de comunicações e assuntos legislativos das Escolas Públicas do Condado de Broward, em comunicado à ABC News.



“Durante o fim de semana, o Distrito tomou novas medidas preventivas, realizando uma limpeza profunda nas instalações da escola e substituindo os filtros de ar”, continua o comunicado.



Sullivan acrescentou que o diretor da escola está “se comunicando ativamente com as famílias, garantindo que elas estejam atualizadas com as informações mais recentes”.



Doença erradicada



O sarampo foi declarado eliminado nos EUA em 2000, o que significa que a doença “não está mais constantemente presente neste país”. A queda nas vacinações infantis de rotina nos últimos anos – bem como no número de viajantes que trazem sarampo para o país – resultou em surtos.

Não está claro se os alunos que contraíram sarampo não foram vacinados. A atual vacina de duas doses contra sarampo, caxumba e rubéola (measles, mumps and rubella - MMR) recomendada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças é 93% eficaz após uma dose e 97% eficaz após duas doses.

“É muito provável que este surto ocorra entre estudantes não vacinados, visto que quase 90% dos casos de sarampo em surtos anteriores ocorreram entre aqueles que não foram vacinados”, disse o Dr. John Brownstein, epidemiologista e diretor de inovação do Hospital Infantil de Boston à ABC. “Este padrão está alinhado com os dados históricos que mostram que o sarampo se espalha principalmente entre as populações não vacinadas”.

A primeira vacina contra o sarampo, uma vacina de dose única, foi introduzida nos EUA em 1963. Na década anterior, ocorreram 3 a 4 milhões de casos anualmente, o que levou a 48.000 hospitalizações e 400 a 500 mortes.



Embora sejam necessárias duas doses da vacina MMR para frequentar as escolas públicas da Flórida, os pais podem solicitar isenções por motivos religiosos, de acordo com a Conferência Nacional de Legislativos Estaduais.



90,6% dos alunos do jardim de infância vacinados



Na Flórida, pelo menos 90,6% dos alunos do jardim de infância foram totalmente vacinados com a vacina MMR para o ano letivo de 2022-23, de acordo com um relatório do CDC de novembro de 2023. Contudo, pelo menos 4,5% das crianças foram isentas de uma ou mais vacinas.

A esmagadora maioria dos casos em surtos ocorre normalmente em pessoas não vacinadas. Quase 90% dos 1.249 casos de sarampo em 2019, que foi o maior número de casos notificados desde 1992, eram pessoas não vacinadas.

"O DOH-Broward está trabalhando continuamente com todos os parceiros, incluindo as escolas públicas do condado de Broward e hospitais locais, para identificar contatos que estão em risco de transmissão. Os prestadores de cuidados de saúde na área foram notificados", de acordo com um alerta de fim de semana do DOH da Flórida. no condado de Broward.



Brownstein disse que é muito possível que o número de casos aumente porque o sarampo se espalha rapidamente entre aqueles que não estão imunes.

“Um surto como este é muito preocupante porque o sarampo é uma doença altamente infecciosa que pode levar a complicações graves de saúde, especialmente em crianças e indivíduos imunocomprometidos”, disse ele. “Isso indica potenciais lacunas na imunidade coletiva, que são vitais para prevenir a propagação de tais doenças”.

As autoridades de saúde disseram que se alguém suspeitar ou notar sintomas, deve contactar o seu prestador de cuidados de saúde para receber instruções sobre como procurar cuidados médicos sem expor outras pessoas e não visitar o departamento de saúde ou um consultório médico sem contactar as autoridades com antecedência.



Weston é a cidade mais recente dos EUA a enfrentar um surto de sarampo nos últimos meses. Desde dezembro de 2023, houve oito casos confirmados na Filadélfia entre indivíduos não vacinados. Casos também foram identificados nos estados de Delaware, Nova Jersey e Washington, de acordo com relatórios locais.



Fonte: ABC News.