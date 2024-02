Médicos temem diminuição da imunidade coletiva contra o sarampo na Flórida

Funcionários do Departamento de Saúde do condado de Broward confirmaram até a terça-feira, 20, pelo menos seis casos de sarampo na Manatee Bay Elementary School, uma infecção viral altamente contagiosa, cujos casos vêm aumentando em alguns estados nos últimos anos desde que foi erradicada nos EUA no ano 2.000 e pode representar uma queda na imunidade coletiva.



A doença é facilmente evitável com uma vacina regular contra sarampo, caxumba e rubéola (measles, mumps, and rubella - MMR), de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Quase uma dúzia de estados identificaram casos desde dezembro, com surtos observados no estado de Washington, na Pensilvânia e agora na Flórida.



Segundo a direção da Manatee Bay Elementary, 92% dos alunos estão vacinados. Com cerca de 1.100 alunos, isso significa que 88 alunos não receberam a vacina MMR. A vacina é obrigatória para frequentar escolas públicas na Flórida, mas os pais podem pedir isenções.



A taxa de vacinação em jardins de infância na Flórida é de cerca de 90,6%, abaixo da média nacional de 93,1%.





No entanto, se 92% de imunização for a média para o distrito escolar, o imunologista pediátrico Dr. Hamadys Ale, ouvido pelo canal NBC6, diz que não é suficiente.

“O problema que temos visto é quando há uma queda na imunidade coletiva, por não vacinar todas as crianças, e isso é algo que temos visto uma tendência, a imunidade coletiva tem diminuído e essa é a janela em que o vírus pode assumir vantagem e infectar aqueles que são vulneráveis”, disse o Dr. Ale, que trabalha no Hospital Infantil Joe DiMaggio.

Os vulneráveis são as crianças que não foram vacinadas. A vacina MMR é obrigatória para frequentar escolas públicas na Flórida, mas os pais podem pedir isenções por motivos religiosos ou porque o seu filho está imunocomprometido e não pode tomar a vacina. Essas isenções têm aumentado nos últimos anos, permitindo o regresso de doenças que foram quase erradicadas.







Com certa apreensão, alunos e professores regressaram à escola após o longo fim de semana de feriado. O superintendente das escolas públicas do condado de Broward, Peter Licata, disse que 200 crianças e seis professores estavam ausentes na terça-feira, 20, o que ele disse estar um pouco acima do normal, mas garantiu que ir à escola não é perigoso para quem está vacinado.



“Eu realmente não acho que haja uma razão para alguém ir à escola hoje em dia sem imunização, definitivamente não há necessidade disso", disse a Dra. Nisis Rodriguez sobre o surto de sarampo ao pegar seus dois filhos, ambos imunizados.



O cirurgião geral da Flórida, Joseph Ladapo, escreveu em uma carta na terça-feira aos pais de Manatee Bay que, em casos com alta probabilidade de infecção, normalmente é recomendado que os alunos fiquem em casa. O período infeccioso provavelmente terminaria em 7 de março, embora a data possa mudar. O distrito planejou fornecer aprendizagem contínua aos alunos de Manatee Bay cujos pais ou responsáveis decidiram mantê-los em casa, disse ele.



O sarampo é especialmente perigoso para crianças menores de 5 anos e pessoas que estão grávidas ou tem HIV.

Cerca de 1 em cada 5 pessoas que contraem a infecção e não são vacinadas são hospitalizadas, de acordo com o CDC. Entre uma e três em cada 1.000 crianças infectadas com sarampo morrerão de complicações respiratórias e neurológicas.

Fonte: NBC6 e USA Today.