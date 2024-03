Polícia faz alerta sobre drogas nas escolas após mais crianças ingerirem balas de THC

A polícia do condado de St. Lucie (FL) fez um alerta sobre drogas nas escolas após alunos passarem mal por ingestão de balas de THC (Tetrahidrocanabinol, a molécula mais psicoativa da cannabis). Não é a primeira vez que crianças e adolescentes são hospitalizados após comerem os doces na escola na Flórida, tanto que o número de casos vêm aumentando.



O xerife do condado de St. Lucie, Keith Pearson, emitiu uma declaração na quinta-feira, 7, onde pede aos pais que conversem com seus filhos sobre os perigos do uso de drogas. O gabinete do xerife afirmou que 10 crianças provavelmente comeram gomas de THC na Oak Hammock K-8 - escola de ensino fundamental em Port St. Lucie. Cinco delas foram hospitalizadas.



“Nossos representantes de recursos escolares estão investigando ativamente um incidente isolado que ocorreu na terça-feira em Oak Hammock K-8 envolvendo 10 menores suspeitos de ingerir gomas de THC.

Cinco estudantes foram transportados para um hospital local por precaução. Identificamos o jovem suspeito responsável pela distribuição dos alimentos e estamos trabalhando junto com os administradores escolares para responsabilizar todos os envolvidos por suas ações. Encorajo todos os pais a aproveitarem este incidente como uma oportunidade para falar com os seus filhos sobre os perigos e consequências da experimentação de drogas", diz a declaração.



Uma investigação está ativa e o Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie não deu mais detalhes.



Perda de consciência e respiração



O THC pode causar vários sintomas nas pessoas, mas as crianças pequenas correm ainda mais risco, disse a Dra. Tiffany McCalla, médica do pronto-socorro e proprietária da CallaGenics em Wellington, ouvida pelo WPBF 25 News.



A composição pode causar depressão respiratória, períodos de apnéia em que a pessoa para de respirar. "Alucinações, confusão, ansiedade, então há uma série de coisas que vêm com isso”, disse McCalla.



Ela diz que, em alguns casos, o THC pode fazer com que alguém não consiga respirar sozinho devido à depressão do sistema nervoso central. Em alguns casos, as crianças já tiveram que ser intubadas, afirmou a médica.



O que é THC para que serve?



O THC, como é conhecida a molécula mais psicoativa da cannabis, atua como relaxante muscular e anti-inflamatório. Dentre os benefícios, produz efeito anticonvulsivo, anti-inflamatório, antidepressivo e anti-hipertensivo. Além de ser usado também como analgésico e no tratamento para aumentar o apetite. Os doces e balas são vendidos legalmente na Flórida para pessoas com receita médica. O uso medicinal é legal no estado.

