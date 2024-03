Brasileira de Boca Raton (FL) abusava dos próprios filhos, junto com namorado e filho maior

Uma brasileira que mora em Boca Raton (FL) com o filho e o namorado, e que foram presos na terça-feira, 6, acusados de abusar sexualmente de duas crianças, que seriam seus filhos, no sul da Flórida, transmitiam os abusos online, segundo a polícia.



Walquiria Cassini, 38, o filho, Matthew Cassini, de 20 anos, e o namorado Ryan Londono, 42, foram presos após uma investigação do FBI que durou quatro meses e terminou com a invasão da residência e as prisões, segundo o canal WPBF. O Gazeta News publicou sobre as prisões na quarta-feira, 7.



A mãe é acusada de abusar sexualmente dos dois filhos menores, ambos com menos de 10 anos. Os crimes teriam começado quando o filho mais novo tinha apenas 5 anos, segundo a polícia.

Investigação do FBI

A investigação do FBI começou em novembro de 2023, quando a polícia foi chamada a uma casa em Ocala (FL), depois que dois meninos relataram ao pai- enquanto estavam longe de casa para passar o feriado do Dia de Ação de Graças - que sofriam abusos da família e que não queriam retornar para ficar com a mãe e o irmão.



Um dos meninos disse que os dois costumavam ser retirados da cama separadamente para realizar atos sexuais na frente de um notebook.



As acusações chocaram o juiz Donald Hafele, que disse nunca ter visto nada parecido no tribunal. O canal WPBF tentou contato com o pai, mas não houve retorno.



Na terça-feira, 6, o FBI invadiu a casa de Cassini e encontrou câmeras e tripés usados para registrar os crimes. Os policiais encontraram movimentação financeira que estaria ligada à cobrança pela transmissão dos abusos. Nenhum vídeo foi encontrado na casa, ainda de acordo com a polícia, mas 33 vídeos foram apagados de uma plataforma no dia seguinte ao início da investigação.







Walquiria Cassini é acusada de agressão sexual por pessoa com 18 anos ou mais (com) agressão a vítima menor de 12 anos; agressão sexual; Crimes contra a ordem pública — formação de quadrilha; e Crueldade para com a criança – usar ou permitir que a criança pratique sexo. Ela diz em rede social ser de Governador Valadares, Minas Gerais, e trabalhava como técnica de ultrassom.

O namorado de Cassini é profissional de TI, enfrenta as mesmas acusações e também de divulgar os abusos. Ele não apenas forçava as crianças a atos sexuais, mas também praticava os abusos diante das câmeras para pessoas anônimas assistirem em várias plataformas de streaming.



O filho de Walquiria também é acusado de abusar sexualmente dos irmãos. Mattew, segundo relatou a defesa à WPBF, não foi acusado de filmar os supostos abusos: “Ele é acusado de ter relações sexuais reais com a criança”, disse um promotor.



