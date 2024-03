Motorista de cantora detida por falsa placa diplomática na FL é preso após buscá-la

O motorista da cantora latina detida por dirigir com falsa placa diplomática no sul da Flórida também foi preso pelo mesmo motivo. A detenção ocorreu na quarta-feira, 13, após ele buscá-la na cadeia em outro veículo com placa falsa. Ela foi liberada após pagar fiança.



Cecilia Selina Mercado, 32 anos, artisticamente conhecida como Sessi, foi detida na terça-feira, 12, após ser parada pela polícia de Sunny Isles Beach inicialmente por não obedecer a placa de "vire somente à direita" em um local de muitos acidentes. Durante a abordagem, que foi filmada pelo amigo e viralizou, ela se recusou a mostrar a carteira de habilitação e a sair do carro, sendo puxada à força para fora do veículo pelos policiais e algemada. Os policiais também descobriram que a placa do veículo era falsa. Ela dirigia um Audi com placa falsa de “diplomata” e “embaixador em geral”, disse a polícia.



Mercado, que, segundo ela, nasceu no Bronx, Nova York, deixou o Centro Correcional Turner Guilford Knight em um outro veículo, que a polícia diz ser mais um com placa diplomática falsa. Quando ela, seu namorado e o motorista voltaram da cadeia para Sunny Isles Beach, a polícia estava lá esperando. Eles arrombaram a janela depois que o motorista, identificado pela polícia como Andres Lopez-Escobar, 22, se recusou a obedecer. A cantora e o namorado, Scott Huss, estavam sentados no banco de trás.



Os policiais o levaram ao chão e o prenderam. Os policiais também retiraram várias armas do carro e apreenderam o veículo.



Lopez-Escobar enfrenta acusações de dirigir sem carteira de motorista válida, ter placa, registro ou adesivo de veículo motorizado falsificados e resistir a um policial sem violência. Na tarde desta quinta-feira, ele permanecia detido e foi repassado ao controle da imigração.



"Imunidade diplomática"



Mercado, que enfrenta acusação de falsificação de registro, placa ou adesivo em um veículo motorizado, saiu sob fiança de US$ 2.500. Ela ainda não explicou por que reivindica imunidade diplomática. No vídeo viral, ela foi vista entregando à polícia um passaporte em vez de uma carteira de motorista.



Sobre as placas, ela disse que não são falsas e diz que planeja tomar medidas legais contra a polícia.



"Elas estão totalmente registrados em meu trust privado e em meu veículo particular que, por lei, estou autorizado a ter um veículo sob um trust. Não são placas fraudulentas, é mentira”, alegando que as placas estão registradas no “Departamento de Transportes” e no Departamento de Estado dos EUA.



De acordo com a polícia, nada disso é verdade e a investigação está em andamento.



Fonte: Local 10.

