Sul da Flórida se prepara para raro eclipse solar; onde conseguir óculos especiais

A expectativa para o eclipse solar da próxima semana está crescendo e, embora possamos não ver um eclipse total, o sul da Flórida ainda terá um lugar na primeira fila para o raro momento. Especialistas alertam para o perigo de olhar o fenômeno a olho nu, sem um óculos especial de proteção.



O sul da Flórida deve ser capaz de ver um eclipse de cerca de 50%, fora do caminho da totalidade, que vai do sudoeste do México, passando por Dallas, Texas, Little Rock, Arkansas, Indianápolis, Indiana, até Montreal.

Essas cidades verão de 1 a 4 minutos de totalidade. Um eclipse solar total acontece quando a lua orbita diretamente em frente ao sol, mas a maior parte do país verá um eclipse parcial, ainda com escuridão perceptível por minutos aqui no sul da Flórida.







A rara oportunidade de testemunhar um eclipse solar acarreta a responsabilidade de se manter seguro. “Você pode ser ferido por um eclipse solar”, disse Chad Sosolik, professor de física da Universidade Clemson. “Se você olhar diretamente para o sol, então são raios invisíveis. Portanto, o ultravioleta e o infravermelho podem queimar seus olhos.”



O eclipse cruzará a América do Norte em 8 de abril e a segurança deve ser a principal prioridade de todos que o assistem. Ao assistir, certifique-se de proteger os olhos com óculos adequados.



“Prepare-se e prepare seus filhos. Na verdade, você não tem terminações nervosas nos olhos, então as pessoas ficarão tentadas a olhar para o sol e não queremos que ninguém se machuque”, disse Sosolik.







A lista de fabricantes e revendedores de óculos especiais e seguros está no site da American Astronomical Society.



Os entusiastas do eclipse podem obter óculos grátis para ver o próximo eclipse solar nas lojas Warby Parker. As bibliotecas de Miami-Dade e do condado de Broward estão oferecendo óculos gratuitamente, enquanto durarem os estoques.

O Frost Science Museum em Miami realizará o fim de semana do Eclipse Solar antes do evento de 8 de abril. No dia do eclipse, o museu sediará um evento durante todo o dia repleto de programação especial onde os visitantes poderão ver o eclipse parcial usando visualizadores solares.



NASA



A NASA lançará três foguetes antes, durante e depois do eclipse com instrumentos científicos a bordo para estudar o impacto do fenômeno.



“Para estudar como o Sol afeta a Terra e como a nossa Terra responde a ele”, disse Kelly Korreck, porta-voz da NASA.



Fonte: WSVN.