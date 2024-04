Criança de 2 anos morre afogada na piscina de casa em Margate (FL)

Um menino de 2 anos morreu afogado na terça-feira, 9, na piscina de casa em Margate, disseram as autoridades. A Flórida lidera o país nesse tipo de fatalidade; veja quais iniciativas estão sendo discutidas para evitar.

A Polícia de Margate confirmou que os policiais responderam a uma casa na Northwest 79th Avenue por causa do afogamento de uma criança.



Os socorristas aplicaram RCP na criança e a transportaram para Broward Health em Coral Springs, onde ela foi declarada morta. A identidade da criança não foi divulgada.



O que levou ao afogamento ainda não está claro. A polícia disse que ainda não foram apresentadas acusações.



O escritório do médico legista foi encarregado de determinar a causa da morte do menino.



De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, mais crianças de 1 a 4 anos morrem por afogamento do que qualquer outra causa de morte e a Flórida tem uma das maiores taxas de mortalidade por afogamento.



Alto índice



Durante anos, a Flórida liderou o país em mortes de crianças por afogamento, e 2023 não foi exceção. Dados do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida mostram que pelo menos 97 crianças morreram afogadas no ano passado, 14 delas na região metropolitana de Orlando.



Isso dá continuidade a uma tendência que vem crescendo há anos: 93 crianças se afogaram em 2022, 99 em 2021, 69 em 2020, 65 em 2019, 88 em 2018 e 82 em 2017.



Cerca de 72% das crianças que morreram afogadas no ano passado na Flórida tinham 3 anos ou menos, de acordo com dados do DCF.



As crianças com o espectro do autismo correm um risco muito maior de afogamento do que as crianças sem: 12% das crianças que se afogaram na Flórida no ano passado foram diagnosticadas com autismo, embora apenas cerca de 1-3% da população tenha esse diagnóstico.



Como evitar



Existem cinco “camadas de proteção” na prevenção do afogamento: barreiras em torn o das piscinas, supervisão, aulas de natação, coletes salva-vidas e treinamento em RCP.



Aulas de natação gratuitas



Os legisladores da Flórida propuseram algumas soluções para amenizar o índice, como aulas de natação gratuitas para famílias de baixa renda e criação de uma rede de instrutores de natação em cada condado. O projeto de lei foi aprovado por órgãos de saúde e está parado para discussão final no Senado.

“Este ano, por algum motivo, há algum impulso”, disse Brent Moore, diretor executivo da Children’s Safety Village e líder da Força-Tarefa de Segurança Hídrica da Flórida Central.

O projeto de lei SB 544 daria vouchers gratuitos para aulas de natação para crianças de até 4 anos em famílias abaixo de 200% do nível de pobreza federal – cerca de US$ 60 mil para uma família de quatro pessoas. O projeto de lei já foi aprovado por unanimidade em várias comissões do Senado.

O projeto deixa muitas das especificidades do programa para o Departamento de Saúde da Flórida e pede que o departamento de saúde tente garantir pelo menos um fornecedor de aulas de natação em cada condado da Flórida.



As aulas de natação podem parecer relativamente baratas – a cidade de Orlando oferece cursos de verão de oito sessões a US$ 40 para residentes e US$ 50 para não residentes, por exemplo – mas isso ainda pode ser uma barreira para famílias que não têm dinheiro sobrando, disse Moore.



A Children’s Safety Village oferece bolsas de estudo para aulas de natação de sobrevivência para crianças pequenas, e muitas outras organizações da área de Orlando também oferecem aulas gratuitas ou com desconto, mas não conseguem atender à demanda, acrescentou.



Outro projeto de lei proposto, o SB 274, o Kareem Angel Green Act, exigiria que organizações como acampamentos de verão ou escolas que levam crianças a piscinas, lagos ou qualquer lugar com água, fizessem com que os pais atestem, por escrito, se seus filhos sabem nadar. Crianças em risco de afogamento seriam obrigadas a usar boias de flutuação.



Na terça-feira, foi aprovado por unanimidade no Comitê de Assuntos de Crianças, Famílias e Idosos do Senado durante a reunião final do comitê da sessão legislativa de 2024.



Fonte: NBC e Arcamax.