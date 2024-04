Flórida passa a oferecer por lei aulas de natação gratuitas a crianças

Em breve será mais fácil para as crianças da Flórida aprenderem a nadar, depois que o governador Ron DeSantis assinou uma legislação para subsidiar aulas de natação por meio de vouchers.



O projeto de lei SB 544 cria o Programa de Vouchers para Aulas de Natação, a partir de 1º de julho, que se aplica a famílias que ganham menos de 200% do nível de pobreza federal. Pela lei, cada condado seria obrigado a ter um fornecedor de aulas de natação.

O programa se aplicaria a crianças da Flórida até quatro anos. A Academia Americana de Pediatria recomenda aulas de natação a partir de um ano de idade.



Infelizmente, casos de afogamentos não são incomuns na Flórida. O estado tem mais de um milhão e meio de piscinas e 1.325 quilômetros de praia – e é o líder nacional em mortes por afogamento de crianças.



De 2018 a 2020, a Flórida teve a maior taxa de mortes por afogamento não intencional em crianças de 1 a 4 anos, a maior taxa de mortes por afogamento não intencional entre crianças de 0 a 9 anos e, em 2020, viu a terceira maior taxa de mortes por afogamento não intencional em crianças de 0 a 9 anos. 17 no país, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida (FDOH) e dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Pelo menos 97 crianças morreram por afogamento em 2023, de acordo com o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida.



Quem se qualifica?



De acordo com o governo federal, uma família de quatro pessoas em 2024 poderia ganhar no máximo US$ 62.400 para se qualificar para este programa. Uma família de três pessoas poderia ganhar um total de $ 51.540.

O estado criará uma rede de vendedores de aulas de natação, com pelo menos um em cada município dando acesso ao novo programa. O Departamento de Saúde da Flórida está recebendo US$ 500 mil para financiar o programa.



O SB 544 é uma paixão do patrocinador, o senador Travis Hutson, do condado de St. Johns, por um bom motivo: seu sobrinho uma vez caiu em uma piscina, mas devido às aulas de natação, foi capaz de evitar a tragédia sabendo como virar e flutuar.

“Se ele não tivesse passado pelo programa, quem sabe o que teria acontecido?” Hutson disse a Gabrielle Russon da Florida Politics no início deste ano. “É verdade que tive a sorte de colocar meus filhos no programa. Algumas pessoas na Flórida são menos afortunadas e precisam de ajuda para salvar vidas.”



Fonte: Florida Politics.

Leia também