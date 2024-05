Polícia oferece US$ 5.000 por pistas do assassino de adolescente em Coconut Creek (FL)

Uma recompensa de US$ 5 mil está sendo oferecida para pistas que levem à prisão do criminoso que esfaqueou Iury Desena, 15 anos, filho de brasileiros, em um parque em Coconut Creek no dia 20 de abril.

O adolescente foi esfaqueado no Winston Park e Nature Trail. Ele foi socorrido, mas morreu devido aos ferimentos 6 dias depois, na sexta-feira, 26, disse a polícia de Coconut Creek.



Em comunicado divulgado na terça-feira, 30, sua mãe lembrou-se de Desena, que estudou na Lyons Creek Middle School, como uma “pessoa amorosa e atenciosa”, e disse que seus órgãos foram doados.

“Ele viveu, amou e ele mesmo salvou vidas, como um verdadeiro herói. Meu filho sempre foi um menino bom, carinhoso e educado e mesmo depois de uma tragédia ainda foi um Herói porque doou oito órgãos”, dizia o comunicado. "Ele não sobreviveu, mas poderá salvar outras vidas."



Investigação



Poucos detalhes sobre o crime foram divulgados, mas os investigadores não acreditam que tenha sido um ato aleatório. De acordo com a polícia, após o esfaqueamento, um suspeito fugiu para uma reserva próxima, levando a uma busca em grande escala envolvendo várias agências de aplicação da lei.



A polícia está pedindo aos residentes de Hilton Estates, Cypress Estates, Huntington e Breckenridge West que forneçam qualquer filmagem de vigilância aos detetives feita entre 3:15 pm e 16:30 pm em 20 de abril. “Estamos especificamente interessados em qualquer jovem, ou jovens, que suas câmeras possam ter captado naquele dia, durante esse período”, disse a polícia.



Nenhuma prisão foi feita, mas a polícia disse que há pistas fortes.



Ao Gazeta News, os familiares pediram o apoio da comunidade e que qualquer pessoa com informações ou vídeos vá até a polícia. Qualquer pessoa com informações deve ligar para Broward Crime Stoppers no número 954-493-TIPS.







Uma campanha foi criada para ajudar a família com as despesas do hospital e do funeral.



"Olá, se você mora em Clewiston ou Broward, provavelmente já ouviu a história de Iury Desena. Ele era um menino de 15 anos doce, engraçado e carinhoso, que foi tirado deste mundo cedo demais. Todos que ele conheceu, ele causou um impacto em suas vidas. Dito isto, gostaríamos de apoiar a sua família neste momento difícil. Qualquer doação ajudará com contas médicas e custos funerários", diz a campanha.