Flórida ocupa o segundo lugar nos EUA em perdas por golpes em idosos, diz FBI

A Flórida ficou em segundo lugar nos Estados Unidos em perdas por golpes em idosos, com mais de US$ 180 milhões relatados em 2023, segundo relatório do FBI Miami.

Idosos com mais de 60 anos no Sunshine State relataram perdas de mais de US$ 90 milhões em esquemas de investimento, US$ 51.496.415 em fraudes de suporte técnico e mais de US$ 40 milhões em fraudes românticas no ano passado, informou o Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI.



“Esses fraudadores sem coração atacam americanos mais velhos e vulneráveis, muitas vezes deixando-os na miséria e incapazes de aproveitar seus anos de aposentadoria”, disse Jeffrey B. Veltri, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Miami. “Usaremos todos os nossos meios de investigação para responsabilizar esses criminosos”.

A Flórida ficou atrás somente da Califórnia. Em todo o país, as perdas por fraude para pessoas com mais de 60 anos ultrapassaram os 3,4 bilhões de dólares, um aumento de quase 11% nas perdas comunicadas em relação a 2022.

Pelo menos 101 mil americanos com 60 anos ou mais foram vítimas de fraude digital no ano passado, com uma pessoa média perdendo US$ 33.915, de acordo com o relatório do FBI.

As vítimas relataram vender suas casas, esvaziar contas de aposentadoria e pedir empréstimos a familiares e amigos para cobrir perdas nessas fraudes.

Alguns incidentes resultaram em suicídio por vergonha ou perda de renda sustentável, disse o FBI.



