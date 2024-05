Flórida bate recorde com 40,6 milhões de visitantes no primeiro trimestre de 2024

No primeiro trimestre de 2024 a Flórida recebeu 40,6 milhões de visitantes, um aumento de 1,2% ano a ano e o maior já registrado em um único trimestre.



O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que o estado recebeu 140,6 milhões de visitantes em 2023, quebrando recordes de turismo anteriores. Esse número representa um aumento de 2,3% em relação ao número recorde de 2022.



A visitação doméstica também atingiu um recorde histórico, com 129,1 milhões de visitantes nacionais optando por vir para a Flórida em 2023, juntamente com 8,3 milhões de visitantes estrangeiros e 3,2 milhões de visitantes canadenses.



“A Flórida continua recebendo visitantes de braços abertos”, disse Dana Young, presidente e CEO do VISIT FLORIDA. “A visitação recorde observada em 2023 e continuada durante o primeiro trimestre de 2024 reafirma o status da Flórida como um destino de visita obrigatória para viajantes em todo o mundo.”



No entanto, os números diferem de um anúncio da Visit Florida de fevereiro, quando a agência de marketing turístico informou que a Flórida teve uma estimativa de 135,02 milhões de turistas em 2023, abaixo dos 137,4 milhões em 2022.



