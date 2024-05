Diretor e funcionários de escola do sul da Flórida são inocentados em caso de atleta transgênero

Uma investigação inocentou a direção e funcionários da escola Monarch High School de qualquer irregularidade por permitir que uma aluna transexual jogasse no time feminino.



As Escolas Públicas do Condado de Broward concluíram que o diretor, o diretor assistente e o diretor atlético da escola em Fort Lauderdale foram inocentados de qualquer irregularidade depois de terem sido suspensos ou transferidos por permitirem que uma menina transexual jogasse no time feminino de vôlei.

Em 27 de novembro de 2023, eles foram afastados de suas funções escolares enquanto se aguarda o resultado de uma investigação interna, de acordo com um comunicado das Escolas Públicas do Condado de Broward.

Após denúncias anônimas sobre a participação da atleta trans, o distrito escolar afirmou que violou a lei estadual e a Associação Atlética das Escolas Secundárias da Flórida impôs multa à escola de US$ 16.500, além de liberdade condicional administrativa de um ano. A aluna-atleta foi “declarada inelegível para se representar como membro-esportista da escola” até novembro de 2024.



Em uma carta de três páginas ao diretor interino da Monarch High School, a Florida High School Athletic Association acusou a escola de violar a Lei de Justiça nos Esportes Femininos do estado, sancionada em 2021 pelo governador republicano Ron DeSantis, e um estatuto da associação, que proíbem “homens biológicos” de jogar em equipes esportivas femininas nas escolas públicas. A estudante transgênero disputou 33 partidas durante as temporadas de vôlei de 2022-23 e 2023-24, afirma a carta.

A investigação da Unidade Especial de Investigação do BCPS concluiu e inocentou o Diretor James Cecil, o Diretor Assistente Kenneth May e o Diretor Atlético Dione Hester das acusações. Os três funcionários retomarão suas responsabilidades a partir de quarta-feira, 22 de maio de 2024.



A investigação relativa a outros aspectos continua em curso e outras penalidades e sanções ainda estão sob revisão.



Atletas



A Associação Nacional de Atletismo Intercolegial (NAIA, na sigla em inglês) órgão regulador da maioria das pequenas faculdades americanas, anunciou recentemente uma política que praticamente proíbe atletas transgêneros de competir em esportes femininos.



A NAIA supervisiona cerca de 83 mil atletas em escolas nos Estados Unidos e é a primeira organização esportiva universitária a tomar tal medida.



De acordo com a política de participação transgênero, todos os atletas podem participar de esportes masculinos patrocinados pela NAIA, mas apenas atletas cujo sexo biológico atribuído no nascimento seja feminino e que não tenham iniciado a terapia hormonal poderão participar de esportes femininos.



Pelo menos 24 estados têm leis que proíbem mulheres e meninas transexuais de competir em certas competições esportivas femininas ou femininas. No mês passado, mais de uma dúzia de atuais e ex-atletas universitários entraram com uma ação federal contra a NCAA, acusando o órgão regulador do esporte de mais de 500 mil atletas de violar seus direitos ao permitir que mulheres transgênero competissem em esportes femininos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e sua administração planejaram originalmente lançar uma nova regra federal do Título IX – a lei proíbe a discriminação com base no sexo na educação – abordando tanto a agressão sexual no campus quanto os atletas transgêneros. Mas no início deste ano, o departamento decidiu dividi-las em regras separadas, e a regra do atletismo permanece agora no limbo, mesmo com o avanço da política de agressão sexual.



Fonte: WSVN e CBC.