Brasileiro detido por abuso sexual infantil em Orlando pode pegar prisão perpétua

O brasileiro Marcus Grubert foi preso na terça-feira (21), pela polícia de Kissimmee (FL), acusado de abusar sexualmente de uma criança de seis anos em abril do no ano passado dentro de casa.



Marido da cantora gospel brasileira Heloísa Rosa, ele responderá por estupro de vulnerável cometido em uma menor abaixo de 12 anos, com o agravante de que ela estava sob os cuidados dele e da esposa.

Desde o ano passado, a lei da Flórida passou a prever prisão perpétua ou pena de morte a esse tipo de crime. Ron DeSantis sancionou a medida que permite a pena de morte para aqueles condenados por agredir sexualmente crianças menores de 12 anos.



Há um ano, quando a Hope & Justice Foundation, organização fundada pela também brasileira Anna Alves-Lazaro, foi acionada, a luta por justiça começou.



"Estamos desde então lutando ao lado da família da vítima para garantir que a justiça fosse feita neste caso. O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada foi fundamental para o desfecho do inquérito policial, que agora se encerra. A luta não para por aqui; o processo judicial será iniciado e a Hope & Justice Foundation estará vigilante e firme no combate à violência sexual infantil”, completou.



Ao Gazeta News, Anna Alves-Lazaro deu detalhes do caso e quais as penalidades possíveis ao brasileiro, além de abordar também a conivência da esposa.



“Ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante de ter sido uma menor de 12 anos e, por isso, se enquadra como crime capital. Isso significa que ele pode pegar, no mínimo, 25 anos e, no máximo, prisão perpétua ou pena de morte, de acordo com a legislação da Flórida. Além disso, o tribunal pode impor uma pena pecuniária de 10 mil dólares [R$ 51,6 mil em cotação atual] ou mais”, explicou.

Alves-Lazaro contou, ainda, que Marcus Grubert foi enquadrado no artigo 9940118C do estatuto da Flórida, referente à violência sexual contra a criança.



“Não foi estipulada fiança logo que ele foi preso, porém o advogado dele pediu a fiança na audiência de custódia e foi negado pelo juiz. Com isso, ele vai ser mantido preso, provavelmente até o julgamento. A primeira audiência pode acontecer até 175 dias [quase 6 meses] depois da prisão”, relatou ela.



“Provavelmente, a defesa vai trabalhar para correr com esse julgamento, para que ele tenha a primeira audiência, onde devem tentar outro pedido de fiança, que provavelmente será negado. E, a partir daí, o julgamento vai transcorrer com o promotor público, que é o Estado da Flórida contra o acusado”, detalhou.



O crime



Os detalhes do caso seguem em segredo de justiça. A mãe da vítima relatou durante entrevista ao programa Encontro, da TV Globo, que a filha era amiga dos filhos de Marcus e Heloisa. Um dia, após insistência da cantora, ela deixou a criança ir até a casa da artista. Ao retornar para buscar a filha, a menina relatou o abuso.



"As crianças eram muito amigas, muito próximas. Em uma ocasião, ela [Heloisa] acabou insistindo muito, dizendo que a criança dela estava muito sozinha, que gostava muito de estar com a minha filha. Naquela noite, achei que não teria problema. Quando eu cheguei, eu percebi que ela [Heloisa] estava bem tensa, nervosa, mas não achei que pudesse ser nada. Dali nós fomos embora", disse a mãe.

Na sequência, a menina relatou aos pais o crime. "Ela relatou para mim que algo de estranho havia acontecido, mas não posso falar detalhes porque o caso segue em segredo de justiça", explicou.



Conivência da esposa



A mãe da vítima ainda revelou que procurou Heloisa e contou o que havia acontecido. A cantora gospel teria dito estar ciente do crime e que iria ajudar a amiga: "Quando nos encontramos no dia seguinte para falar o que tinha acontecido, eu fui questioná-la. Ela [Heloisa] prontamente olhou para mim e disse: 'Amiga, eu sei o que aconteceu'. Ela me contou algumas coisas que também seguem em segredo [de justiça] e disse que estaria comigo nesse processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada para fazer o depoimento na polícia, ela não apareceu no depoimento e acabou rompendo comigo."



Anna Alves-Lazaro analisou a conivência da cantora, que preferiu ficar ao lado do marido, colocando em risco também os próprios filhos.



"Ela sabe que o marido cometeu esse crime, colocando em risco a integridade dos próprios filhos, porque ele é contumaz, sabemos disso e será provado ao longo do julgamento. Pela proteção dos fihos, ela permaneceu com eles, inclusive expondo os filhos a essa condição. Ela sabia que ele tinha essa conduta e ainda assim convidou uma criança para dormir na casa dela. Certamente ela será responsabilizada e as crianças precisam de proteção porque elas estão expostas a uma mãe que passou por cima dos interesses dos filhos para proteger um criminoso", afirmou ao Gazeta News.