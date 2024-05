Novos detalhes esclarecem a causa do desabamento do condomínio em Surfside (FL)

Em junho de 2021, o prédio do condomínio Champlain Towers South em Surfside, no sul da Flórida, desabou, matando 98 pessoas em seu interior. Agora, novos detalhes esclarecem a causa do desabamento.



“O edifício nunca foi projetado de forma adequada desde o primeiro dia”, disse Matthew Fadden, engenheiro e diretor associado da Wiss, Janney, Elstner Associates.



Na semana passada, a empresa de engenharia com sede em Chicago divulgou as conclusões da sua recente investigação, dizendo que descobriu "que a laje plana que sustenta o deck da piscina acima de uma garagem subterrânea foi mal projetada, com danos estruturais significativos aparentes antes do colapso”, diz o relatório.

Um advogado que representa a Champlain Towers Condo Association contratou a WJE Associates para conduzir a investigação. “Estávamos apontando para algum lugar próximo ao K 13.1, que é uma coluna no deck da piscina que estava extremamente carregada e mostrando rachaduras logo antes do colapso real”, disse Fadden.



“Não há indicação de que a manutenção feita nas Champlain Towers ou a falta de manutenção feita lá tenha sido a causa do verdadeiro colapso”, disse Fadden. “Foi o próprio design.”







Após o colapso, uma nova lei estadual foi aprovada para garantir que os condomínios em toda a Flórida sejam mais fortes em suas estruturas. A lei exige inspeções a todos os condomínios e edifícios cooperativos com três andares ou mais.



Além disso, estudos de reserva de integridade estrutural devem ser concluídos para determinar se há algum problema com a estrutura ou fundação do edifício. Uma inspeção “marco” é necessária para edifícios com mais de 30 anos.







Mas cumprir a legislação não está sendo fácil e muitos proprietários estão tendo que deixar os seus apartamentos.



No momento, muitos edifícios em todo o estado estão passando por um processo de inspeção muito rigoroso para determinar se há alguma deficiência estrutural. No entanto, muitos proprietários de condomínios não conseguem pagar as grandes taxas de avaliação para cobrir os custos dos reparos. Em muitos casos, as reparações necessárias para melhorar a integridade estrutural do edifício já deveriam ter sido realizadas há muito tempo.

O cumprimento da nova legislação acarreta um custo elevado que é repassado aos proprietários de condomínios na forma de pesadas taxas de avaliação especial.

Há outro desafio. As associações de condomínios devem ter dinheiro de reserva suficiente disponível para cobrir os custos de quaisquer reparações estruturais.



Fonte: WFLA.

