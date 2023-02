Um brinde a 2023! Entrevista com Mauricio Ferro sobre mercado e tendências do vinho no ano que começa

Mauricio Ferro : O mercado de vinhos no Brasil surgiu na década de 1980, quando os primeiros vinhos brasileiros começaram a ser produzidos. Por volta desta época, o vinho brasileiro ainda era pouco conhecido, mas logo começou a ganhar popularidade. A partir daí, o interesse cresceu cada vez mais e o mercado de vinhos brasileiros começou a se expandir. Atualmente, o mercado de vinhos brasileiros é muito bem-sucedido e engloba desde vinhos de mesa a vinhos finos, além de uma grande variedade de vinhos espumantes.

Mauricio Ferro: O maior mercado consumidor de vinhos é a Europa, com cerca de 50% do volume de vendas de vinhos no mundo inteiro. A França é o maior produtor de vinhos em volume, seguida pela Itália, Espanha e Alemanha. Nos Estados Unidos, o consumo de vinhos vem aumentando significativamente nos últimos anos, tornando-se o segundo maior mercado consumidor de vinhos.

O Brasil está se destacando como um dos mercados de mais crescimento no consumo de vinhos em todo o mundo. Apesar de ainda ser um mercado relativamente novo, o vinho no Brasil vem crescendo significativamente nos últimos anos. O país está se tornando um dos maiores consumidores de vinho, com cerca de 8,6 milhões de litros consumidos por ano. As principais razões para este crescimento incluem a ascensão da classe média, um aumento na educação sobre vinho e um aumento na oferta de vinhos de qualidade. Hoje, os brasileiros têm acesso a vinhos de todo o mundo, incluindo França, Chile, Argentina e Portugal, assim como os dos principais produtores nacionais. Além disso, a crescente popularidade das bebidas como o espumante e o Prosecco também estão contribuindo para o crescimento do consumo.

Mauricio Ferro: De acordo com dados da Associação Brasileira de Enologia (ABE), o consumo de vinhos no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos. Em 2017, o consumo de vinhos foi de 8,2 milhões de litros, enquanto em 2018 foi de 9 milhões de litros. Em 2019, o consumo de vinhos no Brasil alcançou o recorde de 11 milhões de litros. De acordo com a Ideal Consulting, o consumo de vinhos no ano passado foi de 489,4 milhões de litros, 4% abaixo de 2020, mas 27,9% acima de 2019. A venda de vinhos finos brasileiros teve alta de 23% no ano passado. Pelos dados da Educavinhos, os índices indicam que cada brasileiro em média consumiu 2,78 litros de vinho, em números estimados em 2022. Quanto ao consumo per capta/ano, os argentinos lideram nas américas disparadamente e bebem 30 litros/ano enquanto os portugueses, os maiores consumidores individuais do mundo, bebem cerca de 69 litros/ano. Ou seja, tem espaço para grande crescimento

Quais são os vinhos mais incríveis do mundo?

Mauricio Ferro: Difícil responder a isso, gosto é muito particular, mas vamos lá:

1- Domaine de la Romanée-Conti - Grand Cru (França)

2- Château d'Yquem - Premier Cru Supérieur (França)

3- Masseto - Super Tuscan (Itália)

4- Château Lafite Rothschild - First Growth (França)

5- Screaming Eagle Cabernet Sauvignon (EUA)

6- Penfolds Grange (Austrália)

7- Vega Sicilia Unico (Espanha)

8- Ornellaia (Itália)

9- Dom Pérignon (França)

10- Château Margaux (França)



Mauricio Ferro:

1- Investir em tecnologia para aprimorar as práticas de produção e colheita: as empresas de vinho estão investindo cada vez mais em novas tecnologias para melhorar a qualidade de seus produtos, desde o processo de produção até o momento da colheita.

2- Experimentar com novos sabores e aromas: o vinho é uma bebida versátil, que permite aos produtores explorarem novos sabores e aromas, criando assim novas experiências para os consumidores.

3- Desenvolver novos formatos de embalagem: os consumidores estão cada vez mais exigentes com a experiência de compra, e para melhor atender a essa demanda, as empresas criam novos formatos de embalagem.

4- Adaptar-se às mudanças climáticas: o aquecimento global

5- Observar novos modelo de negócios, como por exemplo as assinaturas mensais de vinho.



Mauricio Ferro: Um clube de assinatura de vinho é uma associação que oferece aos seus membros acesso a uma seleção de vinhos especialmente selecionados. Os membros geralmente recebem uma caixa de vinhos em intervalos regulares, como mensalmente ou trimestralmente, e também podem ter a oportunidade de experimentar novos vinhos, ter acesso a descontos e ofertas especiais e ter informações sobre os vinhos. Alguns clubes de assinatura também oferecem recomendações sobre vinhos, informações sobre a produção de vinho e outros serviços relacionados.

