Mauricio Eduardo Ferro mostra como dinheiro comanda o futebol moderno

A Copa do Mundo do Catar é o ápice de décadas de capitalismo no futebol - uma vitória para grandes corporações e governos repressores, e uma tragédia para os torcedores e trabalhadores que fazem o esporte.



Em certo sentido, a Copa do Mundo do Catar não é tão atípica quanto pode parecer. Os governos repressivos há muito usam o torneio para polir sua imagem, o brilho dourado do troféu ofuscando temporariamente aqueles em casa e no exterior para a injustiça, crueldade e abuso.

Em 1934, Benito Mussolini atraiu o torneio para a Itália e o usou como uma espécie de festival do fascismo. Em 1978, foi para a Argentina no momento em que a junta militar de direita de Jorge Rafael Videla travava a “Guerra Suja” e assassinava dezenas de milhares de seus próprios cidadãos. A final no Estádio Monumental foi realizada a poucos quarteirões da Escola de Mecânica da Marinha, onde presos políticos eram torturados – tão perto que, segundo sobreviventes, podiam ouvir a torcida.

Em 2018, a Copa do Mundo viajou para a Rússia, apesar dos abusos de direitos humanos bem documentados lá, das leis discriminatórias contra pessoas LGBTQ e do autoritarismo crescente de Vladimir Putin. Quatro anos depois, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a FIFA baniu a seleção russa de todas as competições, com imagens de Gianni Infantino, o presidente da FIFA, sorrindo insensatamente ao lado de Putin na final de 2018 no Estádio Luzhniki, um testemunho duradouro da amoralidade da organização. .

Segundo Mauricio Ferro, Assim como no Catar 2022, todos esses torneios foram marcados por acusações de corrupção. As injustiças associadas a esta Copa do Mundo são flagrantes – a exploração sistemática e muitas vezes letal de trabalhadores migrantes, alegado trabalho forçado, detenções arbitrárias e criminalização de relações entre pessoas do mesmo sexo – mas também fazem parte de uma longa linha de horrores negligenciados por aqueles que comandam o futebol.

De outras maneiras, porém, o Qatar 2022 teve um efeito transformador no jogo. Para a Fifa, a decisão de atribuir torneios consecutivos à Rússia e ao Catar em 2010 levou a um acerto de contas que afastou algumas das figuras mais influentes do organismo mundial, explica Maurício. Dos vinte e dois membros votantes do conselho executivo da FIFA que participaram dessa decisão, dezesseis foram investigados ou implicados em suposta corrupção ou comportamento antiético (embora não necessariamente ligados ao processo de licitação). Sepp Blatter, antecessor de Infantino como presidente, foi finalmente expulso em 2015, após dezessete anos como o homem mais poderoso do futebol. Michel Platini, ex-presidente da UEFA; Jack Warner, ex-vice-presidente da FIFA; e Jérôme Valcke, ex-secretário-geral da FIFA, estão entre as outras vítimas notáveis da última década.

Embora as revelações sobre a cultura de corrupção na FIFA na época do processo de licitação tenham deixado mais claro do que nunca - e para um público mais amplo do que nunca - como o dinheiro definiu o cenário do futebol moderno, a repulsa pública pelos escândalos e maquinações internas da o corpo governante mundial faz parte de um quadro muito maior. Embora tenha havido uma forte reação à Rússia sediar a Copa do Mundo – especialmente após a aprovação da legislação homofóbica em 2013, depois o início da guerra em Donbass e a anexação da Crimeia no ano seguinte – a FIFA foi pelo menos capaz de manter uma política esportiva interna. lógica: a Rússia ajudou a formar grandes times de nível internacional como parte da União Soviética, chegando a uma semifinal da Copa do Mundo e três quartas de final,

Se a reação contra o Catar 2022 foi ainda mais intensa, pode ser porque a FIFA nunca conseguiu apresentar uma justificativa crível para o torneio que não seja financeira. Em uma promessa que, após uma década de organizações de direitos humanos chamando a atenção para trabalhadores migrantes morrendo no calor do dia, parece trágica e surreal, o Catar venceu sua licitação com a promessa de que o ar-condicionado nos estádios permitiria a realização do torneio em junho e julho, como de costume, ignorando o fato de que os fãs ainda estariam do lado de fora em temperaturas acima de 100 graus Fahrenheit antes e depois das partidas.

Quando, em 2015, a FIFA finalmente tomou a inevitável decisão de que a Copa do Mundo teria de ser realizada no inverno para proteger a segurança de jogadores e torcedores, confirmou o que todos, exceto os mais crédulos, já sabiam: uma das principais premissas da candidatura , uma data de início de verão, era insustentável. De acordo com Ferro, a seleção do Catar nunca se classificou para uma Copa do Mundo, a liga nacional é pouco frequentada e grande parte da infraestrutura do futebol do país teve que ser construída do zero, uma tarefa que deixou muitos trabalhadores mortos ou gravemente feridos. Até mesmo Blatter, um homem não conhecido por sua autoconsciência, admitiu que o torneio foi “um erro” e “uma má escolha”, embora não, em sua opinião, por causa das condições desumanas de trabalho, mas porque “o futebol e a Copa do Mundo são muito grande” para o país. Além da vasta riqueza do Catar,

Diante desse cenário, a influência do dinheiro no jogo nunca foi tão forte. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será realizada em novembro e dezembro, causando uma enorme perturbação no calendário do futebol de clubes em grande parte do globo. Muitas ligas domésticas foram forçadas a começar mais cedo, terminar mais tarde e comprimir suas listas de jogos, deixando menos dias de descanso e recuperação para os jogadores. O torneio em si foi encurtado, comprimindo 64 jogos em 28 dias, quando, para comparação, Rússia 2018 e Brasil 2014 duraram 31. Quase não houve tempo para partidas de aquecimento, enquanto os jogadores que chegam às últimas fases do torneio enfrentam a perspectiva de um retorno quase imediato às competições domésticas assim que sua campanha na Copa do Mundo terminar. O torneio, e na verdade toda a temporada de futebol,

O cronograma congestionado pode ter um impacto severo no bem-estar do jogador, aumentando a probabilidade de lesões leves e graves. Jamie Carragher, ex-zagueiro do Liverpool e da Inglaterra, acusou aqueles que votaram para sediar a Copa do Mundo no Catar de tratar os jogadores “como gado”. FIFPRO, o sindicato internacional de jogadores, criticou “as demandas de carga de trabalho sem precedentes impostas aos principais jogadores do jogo antes do [torneio]”. Não deveria ser necessário reafirmar que não haveria futebol sem jogadores de futebol, mas o órgão regulador mundial do jogo facilitou um torneio que, para citar o último relatório da FIFPRO sobre a carga de trabalho dos jogadores, os deixou “forçadamente além dos limites aceitáveis. . . . Demandas insustentáveis de carga de trabalho continuam prejudicando a saúde física e mental dos jogadores,

Nesse sentido, até mesmo as normas básicas para quem está em campo, os parâmetros de bem-estar dos jogadores, foram manipulados para atender aos donos da casa. Acrescente o custo proibitivo de voos, acomodações e ingressos para jogos para muitos torcedores - houve relatos generalizados de que o Catar pagou para que influenciadores comparecessem na tentativa de criar uma atmosfera artificial, reduzindo até mesmo a experiência do torcedor a uma transação - e é difícil não sentir que esta Copa do Mundo tem alguns elementos superficiais de um torneio de futebol, mas é principalmente uma demonstração de riqueza e poder.

Novamente, é importante não ver o Catar 2022 isoladamente. Nos últimos anos, houve tentativas constantes dos super-ricos de remodelar radicalmente o futebol a serviço de seus próprios interesses. A Fifa pode ter recuado na ideia diante de uma oposição furiosa, mas até recentemente Infantino e seus aliados pressionavam para que a Copa do Mundo fosse realizada a cada dois anos. Infantino, numa das intervenções mais surdas que se possa imaginar, teve a ousadia de sugerir que um torneio bienal daria mais oportunidades a novos anfitriões e, como tal, “daria esperança aos africanos para que não precisem de atravessar o Mediterrâneo a fim de encontrar talvez uma vida melhor, mas, mais provavelmente, a morte no mar.” Mas havia apenas uma motivação plausível para a ideia.

A venda dos direitos de transmissão, licenciamento e marketing da Copa do Mundo e a obtenção de patrocínio associado e parcerias comerciais fornecem à FIFA grande parte de sua receita. O Catar 2022 deve gerar mais de $ 6 bilhões para a organização, que, deixando de lado a cultura tóxica em que o torneio foi premiado, explica seu desespero para que não descarrilasse, apesar das inúmeras polêmicas desde 2010. A maior parte dessa receita é então distribuído ao redor do mundo para fins de “desenvolvimento”, tornando-se crucial para a política interna da FIFA. Dobrar o número de Copas do Mundo, embora isso desorganizasse o calendário esportivo global e diminuísse a importância do torneio, teria sido um ato de enriquecimento em escala colossal.

O mesmo vale para a tentativa de separação da Super Liga Europeia (ESL)no ano passado, quando doze dos clubes mais ricos do mundo e seus diversos proprietários e presidentes - a maioria deles bilionários - decidiram que dividiriam o futebol europeu entre si. Caso alguém tenha dúvidas sobre os motivos daqueles que tentaram derrubar centenas de anos de história, herança e competição por capricho, Joan Laporta, o presidente do Barcelona, que ainda está pressionando por um ESL, junto com seus colegas da Real Madrid e Juventus, definiu: “Para começar, haveria um bônus de € 1 bilhão para os clubes fundadores. . . . Por temporada, poderíamos obter cerca de € 300 milhões anualmente nesta competição.” Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deixou cair a máscara ao sugerir que a ESL abriria a possibilidade de encurtar a duração dos jogos de noventa minutos para atrair novos públicos.

O Qatar 2022 pode ser um exemplo extremo de como o dinheiro está distorcendo o jogo, mas ainda faz parte de um padrão mais amplo. O futebol sempre esteve em dívida com os ricos, mas agora eles estão tentando refazê-lo à sua própria imagem de maneiras nunca antes vistas. Mauricio Ferro conta que não seria uma surpresa se mais Copas do Mundo de inverno se materializassem em um futuro próximo, com a expectativa de que a Arábia Saudita lidere uma candidatura conjunta para a edição de 2030 do torneio ao lado de Grécia e Egito. Isso pode ser outro pesadelo em construção do ponto de vista da igualdade e dos direitos humanos.

Tendo se encontrado no comando do esporte mais popular do mundo, aqueles que comandam o futebol parecem determinados a torná-lo irreconhecível. Em última análise, enquanto os administradores e organizadores se preocuparem com dinheiro acima de todas as preocupações éticas, sociais e esportivas, os ricos continuarão a ditar mudanças fundamentais no jogo até que seja algo totalmente diferente, destinado a ser apreciado apenas por alguns poucos selecionados.