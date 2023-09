Polícia da Pensilvânia aumenta caça a brasileiro condenado por assassinato

As autoridades da Pensilvânia aumentaram a caça por Danilo Souza Cavalcante, 34 anos, condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada brasileira e que escapou de uma prisão do Condado de Chester na semana passada. O uso de força letal foi autorizado.



Os investigadores temem que ele possa aproveitar o feriado de Labor Day nesta segunda-feira,4, para invadir casas temporariamente vazias. Centenas de agentes participam de uma operação policial que praticamente fechou Chester.



A polícia bloqueou várias ruas e pediu para que ninguém saísse de casa durante a operação para tentar localizar o brasileiro. Agentes locais, estaduais e federais participaram das buscas. Moradores foram orientados a se trancar em casa, e os que saíram levaram várias horas até poder retornar.



“As autoridades estão solicitando que os residentes da área permaneçam em casa neste momento”, disse a promotora distrital do condado de Chester, Deb Ryan, em um comunicado. “Tranque seus veículos. Revise suas câmeras de vigilância e entre em contato com a polícia se observar algo suspeito. Danilo Cavalcante é considerado um homem extremamente perigoso. Por favor, permaneça vigilante para ajudar nesta busca.

"Se você vir esse indivíduo, não se aproxime dele. Ligue para o 911 imediatamente.”



Os agentes locais divulgaram imagens de câmeras de segurança que registraram Danilo na noite de sábado (2) na cidade de Chester, localizada a uma hora da capital Filadélfia. As autoridades disseram que ele não mudou a aparência dele. E alertaram para que quem localizar o criminoso não se aproxime dele, mas sim tente repassar informações à polícia.



A polícia diz que Danilo é extremamente perigoso e ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares (R$ 49,4 mil) por informações que possam ajudar a encontrá-lo.

Uma mensagem de áudio da mãe de Danilo foi gravada pela polícia, na qual ela fala, em português, para que ele se entregue. Helicópteros e carros da polícia estão tocando essa mensagem em alto-falantes para tentar convencê-lo a se entregar.

O brasileiro foi condenado a prisão perpétua no último dia 16 de agosto por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, em abril de 2021. No entanto, ele fugiu da prisão na Pensilvânia na última quinta-feira. As circunstâncias da fuga não foram divulgadas.

PSP Troop J and the Chester Co. Detectives are searching for Danelo Souza Cavalcante, 34, who escaped from Chester County prison on Aug. 31. Anyone with information should call 911, PSP at 1-877-926-8332 or PA Crime Stoppers: 1-800-4PA-TIPS (8477) or https://t.co/GheTzi0bTc. pic.twitter.com/H6eI5Jf1sR