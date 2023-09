Interpol entra na busca por brasileiro que estaria armado com rifle, diz polícia

Danilo Cavalcante, o brasileiro que fugiu da cadeia no condado de Chester, na Pensilvânia, no dia 31 de agosto, após ser condenado à prisão perpétua, foi avistado novamente por moradores na noite desta segunda-feira, 11, e estaria armado com um rifle.



Ele foi avistado na região do cerco por volta das 23h de segunda-feira em South Coventry Township, no condado de Chester, cerca de 32 quilômetros ao norte da prisão de onde ele escapou, de acordo com um alerta enviado aos residentes da área do condado de Chester 911 na noite de segunda-feira.

Um cerco foi montado na região onde Cavalcante foi visto. O local fica a 74 quilômetros da cidade da Filadélfia.



Segundo a imprensa local, um morador local disparou sete tiros contra uma pessoa que tentou roubar sua propriedade. Uma outra testemunha afirma ainda que o criminoso teria roubado uma arma durante o confronto.



Na segunda-feira, as autoridades da Pensilvânia aumentaram para US$ 25 mil (cerca de R$ 123 mil) a recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro do brasileiro. Inicialmente, o valor era de US$ 10 mil. Além disso, o nome do brasileiro também foi incluído na lista de procurados da Interpol.



Danilo Cavalcante foi condenado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão. O crime aconteceu em abril de 2021, na cidade de Phoenixville. No dia 31 de agosto, ele conseguiu escapar da prisão. Desde então, buscas são feitas.

A polícia espera prender Danilo nas próximas horas. As autoridades pediram para que os moradores procurem por abrigos seguros e acionem o serviço de emergência caso tenham informações sobre o fugitivo.

"Os residentes da área são solicitados a trancar todas as portas e janelas, proteger os veículos e permanecer em casa. Não se aproxime", publicou a polícia em uma rede social.