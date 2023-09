Brasileiro Danilo Cavalcante planejava fugir para o Canadá, diz polícia

Danilo Cavalcante, de 34 anos, o brasileiro condenado à prisão perpétua por assassinato e recapturado depois de duas semanas de buscas pela polícia da Pensilvânia, disse em depoimento à polícia que planejava fugir para o Canadá.



Após ser recapturado na manhã de quarta-feira, 13, Cavalcante foi imediatamente examinado por médicos e transferido por um veículo da SWAT para o quartel estadual em Avondale, segundo a Polícia Estadual da Pensilvânia, onde foi interrogado e revelou seu plano de roubar um carro sob a mira de uma arma e dirigir até a fronteira entre os EUA e o Canadá.



“Ele afirmou que pretendia roubar alguém nas próximas 24 horas e que iria para o norte, para o Canadá”, disse o supervisor do US Marshals dos EUA, Robert Clark, à ABC News na quarta-feira.

Inicialmente, as autoridades acreditaram que o fugitivo poderia estar tentando retornar ao seu país natal, o Brasil, onde enfrenta acusações em um assassinato separado ocorrido em 2017.



Cavalcante também teria dito às autoridades que, às vezes, durante a caçada humana, elas estiveram tão perto dele que quase o pisaram. “Ele disse que em várias ocasiões os policiais quase pisaram nele, [que] estávamos a apenas um metro e meio de distância”, disse Clark.



O fugitivo afirmou ter sobrevivido fugindo, em parte, comendo melancia. Ele também conseguiu ficar barbeado com uma navalha que estava em uma mochila que ele furtou.



Ele foi encontrado na manhã de quarta-feira, 13, escondido perto de uma grande pilha de toras atrás de uma loja da John Deere em South Coventry Township, a cerca de 30 milhas da prisão do condado de Chester.



Cavalcante não se rendeu imediatamente, segundo o tenente-coronel George Bivens, vice-comissário de operações da Polícia Estadual da Pensilvânia. Ele tentou fugir rastejando por entre arbustos densos enquanto estava armado com um rifle calibre 22 que havia roubado de uma residência próxima na noite anterior, disse Bivens.



Yoda, um Malinois belga de 4 anos de uma equipe de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA de El Paso, Texas, foi enviado e ajudou a deter Cavalcante, mordendo-o pelo menos uma vez. Nenhum tiro foi disparado.



Cavalcante foi levado para a SCI Phoenix em Montgomery County, uma prisão de segurança máxima, na tarde de quarta-feira e permanecerá na enquanto enfrenta acusações decorrentes da caçada humana que mobilizou cerca de 400 policiais.

