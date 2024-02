Mais estados americanos pressionam escolas para proibir celulares nas aulas

Mais estados americanos estão pressionando as escolas para proibir celulares durante as aulas.

Em todo o país, educadores dizem que os alunos enviam rotineiramente mensagens Snapchat nas aulas, ouvem música e fazem compras online, entre inúmeros outros exemplos de como os smartphones distraem o ensino e a aprendizagem.



Em Maryland, um professor de química diz que os alunos usam aplicativos de jogos de azar para fazer apostas durante o dia escolar. Na Califórnia, um professor do ensino médio reclama que os alunos assistem Netflix em seus telefones durante as aulas. Em Maryland, um professor de química diz que os alunos usam aplicativos de jogos de azar para fazer apostas durante o dia escolar.



A influência que os telefones exercem sobre os adolescentes nos Estados Unidos hoje está bem documentada, mas os professores dizem que os pais muitas vezes não sabem até que ponto os alunos os utilizam dentro da sala de aula. E cada vez mais, educadores e especialistas falam a uma só voz sobre a questão de como lidar com isso: proibir telefones durante as aulas.



“Os alunos costumavam entender que você não deveria estar ao telefone durante a aula. Esses dias acabaram”, disse James Granger, que exige que os alunos de suas aulas de ciências em uma escola secundária na área de Los Angeles coloquem seus telefones em “um cubículo” com slots numerados. “A única solução que funciona é retirar fisicamente o celular do aluno.”



A maioria das escolas já possui regras que regulamentam o uso do telefone pelos alunos, mas elas são aplicadas esporadicamente. Um número crescente de líderes nos níveis estadual e federal começou a endossar a proibição de telefones celulares nas escolas e a sugerir novas maneiras de restringir o acesso aos dispositivos.



A última intervenção estatal ocorreu em Utah, onde o governador Spencer Cox, um republicano, instou no mês passado todos os distritos escolares e o Conselho Estadual de Educação a removerem os celulares das salas de aula. Ele citou estudos que mostram que o aprendizado melhora, as distrações diminuem e os alunos ficam mais propensos a conversar entre si se os telefones forem retirados.



No ano passado, a Flórida se tornou o primeiro estado a reprimir os telefones nas escolas. Uma lei que entrou em vigor em julho exige que todas as escolas públicas da Flórida proíbam o uso de celulares pelos alunos durante o horário de aula e bloqueiem o acesso às redes sociais no Wi-Fi do distrito. Alguns distritos, incluindo as Escolas Públicas do Condado de Orange, foram mais longe e proibiram os telefones durante todo o dia letivo.



Oklahoma, Vermont e Kansas também introduziram recentemente o que está se tornando conhecido como legislação de “escolas sem telefone”.



A nível nacional, 77% das escolas dos EUA dizem que proíbem celulares nas escolas para uso não acadêmico, de acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Educação. Mas esse número é enganoso e não significa que os alunos estejam seguindo essas proibições ou que todas as escolas as estejam aplicando.



Um estudo do ano passado da Common Sense Media descobriu que 97% das crianças usam seus telefones durante o horário escolar e que as crianças dizem que as políticas escolares de telefonia celular variam – muitas vezes de uma sala de aula para outra – e nem sempre são aplicadas.



Alguns estudantes dizem que tais políticas retiram a sua autonomia e cortam o seu principal meio de comunicação com a família e amigos. A resistência também veio de pais que temem ser afastados dos filhos se houver uma emergência escolar.



Fonte: NBC News.

