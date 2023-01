Flórida é o 2º estado em novos moradores e novas empresas

O Texas é o estado número 1 em crescimento pelo segundo ano consecutivo e pela quinta vez desde 2016, mas a Flórida, que ocupa o segundo lugar, tem sido um dos três principais estados em crescimento por sete anos consecutivos, afirma um relatório feito pela empresa de mudanças U-Haul.

Entre 2021 e 2022, a população da Flórida aumentou 1,9%, indo para 22.244.823 habitantes.

Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Tennessee, Arizona, Geórgia, Ohio e Idaho completam os 10 principais estados de crescimento - com mais viagens U-Haul entrando do que saindo dos estados.

Para o governador da Flórida, Ron DeSantis, as pessoas estão migrando para o Sunshine State por causa de impostos mais baixos e justiça criminal e políticas educacionais mais "sãs". Durante seu próprio discurso de posse na terça-feira, 3, ele disse que é a "liberdade" que está atraindo pessoas para a Flórida.

As empresas da Califórnia continuam migrando cada vez mais para a Flórida, incentivadas por menos impostos e expansão do setor tecnológico, entre outros atrativos.

A taxa de imposto de renda corporativa de 8,84% da Califórnia e a taxa média combinada de imposto sobre vendas estadual e local de 8,82% o tornam um dos estados mais caros para se fazer negócios. Em comparação, o imposto de renda corporativo de 5% da Flórida e a alíquota média combinada estadual e local de 7% tornam os negócios mais baratos, destaca o The Center Square.

O sistema tributário da Califórnia ocupa o 48º lugar no Índice de Clima Fiscal Empresarial Estadual de 2022 da Fundação Fiscal. A Flórida ocupa o 4º lugar.

As pessoas estão saindo de Nova York e Califórnia e migrando para lugares com impostos mais baixos, incluindo o Texas e a Flórida, descobriu um novo estudo divulgado no dia 3 de janeiro.

"A demanda de pedidos de mudança da Califórnia, Illinois e Nova York permaneceu forte em 2022, à medida que mais pessoas optaram por deixar áreas da Costa Oeste, Nordeste e Centro-Oeste", disse o relatório da U-Haul.

O estudo da U-Haul reflete relatórios semelhantes divulgados por outras empresas de mudanças, incluindo a United Van Lines, que no ano passado descobriu que a região metropolitana de NY-NJ sofreu o maior número de partidas no país.

Os mais recentes incluem várias grandes empresas que anunciaram seus planos de realocação este ano, depois que o "Tech Flight" começou do Vale do Silício para Miami no final de 2020.

A empresa de administração de casas de aluguel Belong anunciou em setembro que estava mudando sua sede de San Mateo para Miami. Seu gerente geral na Flórida disse que a mudança "foi uma boa notícia para os proprietários de aluguel em Miami - um dos mercados imobiliários e de aluguel que mais cresce no país, por isso faz sentido para a Belong montar nossa sede no centro da ação."

A empresa também disse que estava se expandindo rapidamente "para o mercado da Flórida, destacando o apelo de Miami para start-ups e empresas de tecnologia".

O fundo de investimento Black Dog Ventures Partners, com escritórios em Tempe, Arizona e San Francisco, anunciou que estava mudando sua sede para Tampa. Seu CEO e fundador, Scott Kelly, disse ao Tampa Bay Business Journal que a cidade da Flórida "foi ridiculamente acolhedora… tem uma quantidade significativa de pessoas se mudando para lá; há muita coisa acontecendo no espaço do empreendedor". Depois de trabalhar no Vale do Silício por 15 anos, ele disse que "o objetivo é trazer o sindicato dos investidores da Costa Oeste para o ecossistema da Flórida".

Leia também





Empresas de tecnologia trocam a Califórnia pela Flórida

A Astronics Test Systems, uma subsidiária da Astronics Corporation, também anunciou que estava mudando sua sede de Irvine, Califórnia, para Orlando. Ela planeja contratar mais 60 residentes locais nos próximos dois anos, pagando um salário médio de US$ 92.000, 60% a mais do que o salário médio em Orange County, afirmou.

A American Technology Network Corp., líder no setor de tecnologia ótica, estava se mudando da Califórnia para a Flórida porque "a Califórnia não é mais um estado no qual esse crescimento pode continuar", disse a empresa. Suas novas instalações na Flórida serão tecnicamente mais avançadas, com um armazém e uma área de remessa mais simplificados, permitindo que a ATN "entregue produtos da mais alta qualidade a seus clientes de maneira mais eficiente", disse seu presidente e diretor de marketing, Marc Vayn.

Em 2021, a empresa de segurança cibernética OPSWAT, com sede em São Francisco, líder em proteção de infraestrutura crítica, anunciou que estava mudando sua sede para Tampa.

Também no final de 2020, Jonathan Oringer, fundador da Shutterstock, trocou a Bay Area por Miami, assim como David Blumberg, fundador e sócio-gerente da Blumberg Capital.