Flórida é o estado que mais cresce no país, mostra censo

A Flórida é agora o estado que mais cresce nos Estados Unidos, de acordo com as estimativas do U.S. Census Bureau.

Entre 2021 e 2022, a população da Flórida aumentou 1,9%, para 22.244.823. A última vez que o Sunshine State ganhou a distinção foi em 1957, analisou o censo.

A Flórida também é o terceiro estado mais populoso, atrás apenas da Califórnia e do Texas.



Idaho, o estado anterior de crescimento mais rápido, tem uma população bastante pequena de 1.893.410 pessoas, aproximadamente a população do Condado de Broward.







A densidade populacional da Flórida aumentou 800%, disparando de 51,7 pessoas por milha quadrada em 1950, quando éramos o 29º estado mais densamente povoado, para 401,4 por milha quadrada em 2020.

A população da Flórida é nove vezes maior do que era em 1946. Atualmente, somos o 10º estado mais densamente povoado, analisa o Sun Sentinel. O Alasca, sem surpresa, é o menos densamente povoado, com 1,3 pessoas por quilômetro quadrado, e Nova Jersey é o mais populoso, com 1.263 pessoas por quilômetro quadrado.





Embora nossa taxa populacional tenha sido a mais baixa em 2020, durante o ataque da pandemia de COVID-19, 2021 e 2022 viram um influxo de novos residentes de outras áreas do país, e o mercado imobiliário refletiu essa mudança.



A migração resultou em ofertas de moradias muito baixas e, portanto, preços mais altos. Desde então, o mercado esfriou, em parte por causa das taxas de juros mais altas.







O crescimento populacional da Flórida decolou na década de 1950 do pós-guerra, um boom alimentado, em parte, pela disponibilidade mais ampla do ar-condicionado.



Nessa década, a Flórida cresceu mais rápido do que a média nacional, que oscilou entre 1,5% e 2%. Na época, a Flórida estava explodindo com uma média de 6,1% que atingiu o pico de 8% em 1956 e 1957. Se a taxa de crescimento de 8% tivesse continuado, o estado teria dobrado sua população a cada nove anos.



De 1960 a 1989, a Flórida cresceu cerca de 3%, o dobro da média nacional.

O crescimento geralmente desacelerou ao longo das décadas e atingiu seu ponto mais baixo em 2020, em cerca de 0,5%. O aumento atual nos traz de volta às taxas semelhantes aos anos 1990 e início dos anos 2000, quando a taxa de crescimento média era de 1,7%, bem acima da média nacional de 1%.

Para ver a pesquisa do censo, clique aqui.